В гости ярмарка зовет

Улицы Цивильска снова наполнились переливами свистулек, возвещая об открытии в городе Тихвинской ярмарки. Праздничная площадь собрала более 250 предпринимателей и ремесленников со всех уголков Чувашии, а также из Москвы, Пензы, Астрахани, Ростова, Перми и других российских городов. В программе четырехдневных гуляний — выступления артистов, выставка-продажа изделий народных промыслов, спортивные состязания. Сегодня посетителей ждет фестиваль национальных традиций «Дружная семья. Дружная Россия», рок-концерт и огненное шоу. Завтра ярмарка порадует гостей «Цивильскими перезвонами» и фейерверком.
Опубликовано: 4 июля 2024 г.
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