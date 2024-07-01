Чувашия в ожидании звезд «королевы спорта»

По доброй традиции наша республика ежегодно принимает самые статусные соревнования отечественной легкой атлетики. На сей раз в Чувашии пройдут сразу два крупных и престижных турнира — с 7 по 9 июля состоятся Кубок России, а также первенство страны по спортивной ходьбе среди юношей и девушек до 16 лет и юниоров и юниорок до 20 лет. Именитые легкоатлеты готовятся порадовать болельщиков зрелищной борьбой и высокими результатами.

Предстоящий Кубок России в какой-то степени подведет черту под выступлением спортсменов в первой половине летнего сезона. Турнир еще не стартовал, а уже можно выделить любопытную особенность — в этом году программа пополнилась многоборьем и спортивной ходьбой. Согласно предварительному расписанию, именно лучшим ходокам страны выпадет честь выступить в роли забойщиков — 7 июля в 8.00 на Театральной набережной Чебоксар будет дан старт заходам на 20 км среди мужчин и женщин.

Далее эстафетную палочку перехватит стадион «Олимпийский», на котором пройдут остальные состязания, в том числе первенство России по ходьбе. Программа супернасыщенная, поэтому ее пришлось разделить на три дня. Главное, что поклонники легкой атлетики имеют отличную возможность увидеть вживую звезд отечественной «королевы спорта». Ведь нынешний Кубок таит в себе интриги в различных дисциплинах. Конечно, многие ожидают классной дуэли в секторе прыжков в высоту у мужчин между Данилой Лысенко и Ильей Иванюком. Также острая борьба предполагается среди женских «высотниц». Здесь в числе фаворитов — Мария Кочанова и Наталья Спиридонова.

Скорее всего, болельщиков легкой атлетики красивыми полетами в чебоксарское небо порадует одна из лидеров европейского рейтинга в женских прыжках с шестом Полина Кнороз. Также привлекут к себе внимание спринтерские дистанции — у мужчин герой прошедшего «Мемориала А.В. Игнатьева» Константин Крылов сразится с Данилой Теном и другими сильными спортсменами. Напомним, что Константин проходил тренировочный сбор перед Кубком в Чувашии.

Важный вопрос прояснится на женской стометровке: «Продолжится ли доминирование Кристины Макаренко на внутренней арене?» Помешать ей постарается, пожалуй, главная надежда Чувашии Виктория Максимова. Но не забываем, что для Виктории 200 метров даже более удобная дистанция, ведь на ней она становилась чемпионкой страны 2022 года на дорожке «Олимпийского».

Кроме того, постараются порадовать родную публику отличными результатами на предстоящем Кубке Рудольф Прокопюк, сестры Анна и Анастасия Красильниковы, Мария Владимирова и другие перспективные легкоатлеты.

На Кубке России у молодых и талантливых легкоатлетов появится возможность заявить о себе.

Фото Максима Васильева из архива редакции