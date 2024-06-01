В День республики подвели итоги конкурса «Я — женщина»

Источник света, добра и любви

В этом году в конкурсе «Я — женщина» появились номинации для жен участников СВО и для уроженок Чувашии, живущих в других регионах России

С поэтических строк о женщине как земном божестве и источнике вдохновения началось красивое торжественное мероприятие в Театре оперы и балета. Его сцена превратилась во дворец со стройными колоннами и изящными сводами. В День республики здесь подвели итоги конкурса «Я — женщина». Проводится он в четвертый раз и с этого года вышел на межрегиональный уровень — идея Союза женщин Чувашии получила прекрасное воплощение.

Открыло церемонию необычное, фееричное дефиле. Под знаменитый полонез из оперы Чайковского «Евгений Онегин» по сцене красиво прошлись победительницы и призеры. Совсем юные и зрелого возраста, в вечерних платьях, брючных костюмах, национальных одеждах… Все разные, и все — прекрасны. На это и нацелен конкурс — помочь женщинам проявиться, поверить в себя. Нести свой свет миру может каждая!

Год от года конкурс собирает под свое крыло все больше участниц. Нынче их было больше тысячи, и не только из Чувашии. Заявки подали представительницы Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута, Севастополя, Республики Татарстан, Оренбургской и Ульяновской областей. За их видеопрезентации активно голосовали по телефону — за неделю поступило более 100 тысяч звонков. В следующем году, на пятилетний юбилей, ставится амбициозная задача — привлечь к участию две тысячи женщин, отметила председатель Союза женщин Чувашии и идейный вдохновитель конкурса Наталья Николаева. И обратилась к залу: «Милые, прекрасные дамы, не позволяйте повседневным заботам затмить ваш сияющий свет. Обернитесь вокруг, посмотрите друг на друга, увидьте красоту и лучезарность окружающих вас женщин и воспримите это как отражение вашего света. И помните, мужской мир истосковался и жаждет рождения женщины нового времени, которая готова формировать собственную судьбу. Дорогие подруги, в добрый путь!»

С Днем республики поздравил прекрасных дам и Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что благодаря женщинам общество становится гармоничнее. Реализуя себя, они наполняют позитивной энергией и любовью все вокруг. Самое сложное в конкурсе, на взгляд руководителя региона — суметь в коротком видеоролике заявить о себе. Участница должна вместить в эти несколько минут все важные составляющие своей жизни, да так, чтобы обратить на себя внимание и запомниться.

Восхищение и благодарность выразили конкурсанткам депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Алла Салаева. Подняться над обыденностью — не так просто, но если это получится, можно увидеть совсем другие горизонты! И стать примером для многих.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Конкурс, который в четвертый раз проходит в республике, не имеет аналогов. Правительство Чувашии с самого начала поддерживало и этот конкурс, и другие мероприятия, которые наполняют новым содержанием женское движение Чувашии и создают хороший пример для масштабирования. В этом году конкурс, став межрегиональным, расширил свою географию, а количество участниц превысило 1000 человек. Искренне желаю каждой, сделав первый шаг, заявив громко и публично «Я — женщина», не останавливаться, двигаться вперед. Есть выражение: «Красота спасет мир». Чем больше красоты, тем мир будет лучше».

В воодушевляющей атмосфере были озвучены имена победительниц и призеров. Награды, цветы, подарки, улыбки — судя по тому, как реагировал зал, это была общая женская победа! В нынешнем году к десяти номинациям, охватывающим самые разные сферы, добавились две новые — «Родом из Чувашии» для женщин из других регионов России и «Жди меня» для жен и матерей бойцов СВО. В каждом конкурсном разделе распределились первое, второе и третье места и Гран-при. От номинации к номинации вели музыкальные «ступеньки» — одна интереснее другой, от тонкой завораживающей хореографии под «Лебедя» Сен-Санса до ярких, зажигательных номеров группы «Эйсид Хейсид» из Санкт-Петербурга.

Два с половиной часа прошли на одном дыхании. Они стали особым временем, отмеченным теплой женской энергетикой, которая объединила и зал, и сцену общей волной радости, любви и творчества. В этом уникальная сила конкурса «Я — женщина» и в этом его будущее.

Цифры и факты

Таланты и поклонники

Конкурс «Я — женщина» взял старт в 2021 году. За четыре года в нем приняли участие почти 2,5 тысячи женщин от 17 до 93 лет. Видеоролики, в которых они рассказали о себе, своей семье, профессии, увлечениях, общественной и благотворительной деятельности, посмотрел почти миллион пользователей интернета со всего мира, 350 тысяч из них приняли участие в голосовании.