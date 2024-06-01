В День республики подвели итоги конкурса «Я — женщина»

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Гран-при в новой конкурсной номинации «Жди меня» получила чебоксарка Анна Чумакова (в центре). Она не только жена участника СВО, но еще и многодетная мама — на днях у Анны должен родиться пятый ребенок. Фото Валерия Панфилова

Источник света, добра и любви

В этом году в конкурсе «Я — женщина» появились номинации для жен участников СВО и для уроженок Чувашии, живущих в других регионах России
С поэтических строк о женщине как земном божестве и источнике вдохновения началось красивое торжественное мероприятие в Театре оперы и балета. Его сцена превратилась во дворец со стройными колоннами и изящными сводами. В День республики здесь подвели итоги конкурса «Я — женщина». Проводится он в четвертый раз и с этого года вышел на межрегиональный уровень — идея Союза женщин Чувашии получила прекрасное воплощение.

Номинация «Женщины бизнеса» в конкурсе одна из самых популярных. Нынче победа в этой номинации досталась индивидуальному предпринимателю, руководителю кафетерия «Вишенка» Ольге Лотовой. Фото Валерия Панфилова

Открыло церемонию необычное, фееричное дефиле. Под знаменитый полонез из оперы Чайковского «Евгений Онегин» по сцене красиво прошлись победительницы и призеры. Совсем юные и зрелого возраста, в вечерних платьях, брючных костюмах, национальных одеждах… Все разные, и все — прекрасны. На это и нацелен конкурс — помочь женщинам проявиться, поверить в себя. Нести свой свет миру может каждая!
Год от года конкурс собирает под свое крыло все больше участниц. Нынче их было больше тысячи, и не только из Чувашии. Заявки подали представительницы Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута, Севастополя, Республики Татарстан, Оренбургской и Ульяновской областей. За их видеопрезентации активно голосовали по телефону — за неделю поступило более 100 тысяч звонков. В следующем году, на пятилетний юбилей, ставится амбициозная задача — привлечь к участию две тысячи женщин, отметила председатель Союза женщин Чувашии и идейный вдохновитель конкурса Наталья Николаева. И обратилась к залу: «Милые, прекрасные дамы, не позволяйте повседневным заботам затмить ваш сияющий свет. Обернитесь вокруг, посмотрите друг на друга, увидьте красоту и лучезарность окружающих вас женщин и воспримите это как отражение вашего света. И помните, мужской мир истосковался и жаждет рождения женщины нового времени, которая готова формировать собственную судьбу. Дорогие подруги, в добрый путь!»

«Представить День республики без финала конкурса «Я — женщина» уже невозможно! — написала в своем телеграм-канале Наталья Николаева. — Все женщины были в этот день особенно обаятельны и восхитительны… Пожелала каждой из них творить свою собственную судьбу». Фото Валерия Панфилова

С Днем республики поздравил прекрасных дам и Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что благодаря женщинам общество становится гармоничнее. Реализуя себя, они наполняют позитивной энергией и любовью все вокруг. Самое сложное в конкурсе, на взгляд руководителя региона — суметь в коротком видеоролике заявить о себе. Участница должна вместить в эти несколько минут все важные составляющие своей жизни, да так, чтобы обратить на себя внимание и запомниться.
Восхищение и благодарность выразили конкурсанткам депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Алла Салаева. Подняться над обыденностью — не так просто, но если это получится, можно увидеть совсем другие горизонты! И стать примером для многих.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:
«Конкурс, который в четвертый раз проходит в республике, не имеет аналогов. Правительство Чувашии с самого начала поддерживало и этот конкурс, и другие мероприятия, которые наполняют новым содержанием женское движение Чувашии и создают хороший пример для масштабирования. В этом году конкурс, став межрегиональным, расширил свою географию, а количество участниц превысило 1000 человек. Искренне желаю каждой, сделав первый шаг, заявив громко и публично «Я — женщина», не останавливаться, двигаться вперед. Есть выражение: «Красота спасет мир». Чем больше красоты, тем мир будет лучше».

В воодушевляющей атмосфере были озвучены имена победительниц и призеров. Награды, цветы, подарки, улыбки — судя по тому, как реагировал зал, это была общая женская победа! В нынешнем году к десяти номинациям, охватывающим самые разные сферы, добавились две новые — «Родом из Чувашии» для женщин из других регионов России и «Жди меня» для жен и матерей бойцов СВО. В каждом конкурсном разделе распределились первое, второе и третье места и Гран-при. От номинации к номинации вели музыкальные «ступеньки» — одна интереснее другой, от тонкой завораживающей хореографии под «Лебедя» Сен-Санса до ярких, зажигательных номеров группы «Эйсид Хейсид» из Санкт-Петербурга.

Абсолютный возрастной рекорд конкурса поставила Елизавета Филипповна Иванова из Канашского округа. Отважной 93-летней пенсионерке аплодировал весь зал, а награду и цветы ей вручил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Фото Валерия Панфилова

Два с половиной часа прошли на одном дыхании. Они стали особым временем, отмеченным теплой женской энергетикой, которая объединила и зал, и сцену общей волной радости, любви и творчества. В этом уникальная сила конкурса «Я — женщина» и в этом его будущее.

Цифры и факты

Таланты и поклонники

Конкурс «Я — женщина» взял старт в 2021 году. За четыре года в нем приняли участие почти 2,5 тысячи женщин от 17 до 93 лет. Видеоролики, в которых они рассказали о себе, своей семье, профессии, увлечениях, общественной и благотворительной деятельности, посмотрел почти миллион пользователей интернета со всего мира, 350 тысяч из них приняли участие в голосовании.

Опубликовано: 26 июня 2024 г.


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