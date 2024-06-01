Три пенальти за один тайм

В праздничный день 24 июня состоялся один из самых ожидаемых поединков футбольного сезона. За Суперкубок Чувашии сразились цивильский «БоМиК» и «Связной Альянс-ШЗСА», представляющие Шумерлю и Порецкое. Решающая встреча прошла на стадионе «Олимпийский».

Обе команды заслужили право сыграть за трофей благодаря серьезным достижениям в прошлом сезоне — «Связной Альянс-ШЗСА» выиграл чемпионат республики, а «БоМиК» победил в Кубке Чувашии.

Перед матчем за суперкубок коллективы набирали физические кондиции в игровом режиме. Цивиляне сейчас играют «на два фронта» — в первенстве МФС «Приволжье» и окружном кубке, а «Связной Альянс-ШЗСА» недавно стартовал в новом сезоне чемпионата Чувашии.

Футболисты старались не разочаровать зрителей — со стартового свистка инициатива переходила от команды к команде. А одним из главных действующих лиц первого тайма стал арбитр Павел Клипиков, назначавший аж три пенальти (два — в ворота «Связного» и один — «БоМиКа»). За порецко-шумерлинскую «сборную» 11-метровый успешно реализовал Илья Ухтияров. А вот у подопечных Сергея Иванова не все получилось — первый гол штатный пенальтист цивилян Илья Попов забил, а вот второй его удар в великолепном стиле отбил вратарь «Связного» Денис Смирнов.

В напряженной игре судьбу противостояния мог решить один момент. Он и произошел на 63-й минуте — после подачи с углового навес на дальнюю штангу классно замкнул капитан «БоМиКа» Артем Бычков. Выиграв встречу со счетом 2:1, цивиляне стали обладателями Суперкубка Чувашии.