Любви не бывает? Или без любви ничего не бывает?

Летний Петербург, где почти в каждом кадре солнце, уютные кафе, старая парадная с винтажным лифтом, квартиры обязательно с видом на Неву и широкими подоконниками, на которых так хорошо сидеть с чашечкой кофе, и всего четыре главных героя: он, она, его друг и ее подруга. В интернете уже доступна для просмотра романтическая комедия «Любви не бывает?», которая шла в кинотеатрах в мае.

Режиссер — Дмитрий Фикс,

продолжительность — 1 час 45 минут,

место съемок: Санкт-Петербург

От ненависти до любви — только лестничная площадка

Вечная история — «как влюбить в себя бабника», «как добиться верности от Казановы», «как победить стерву» — только с новыми действующими лицами: на этот раз Аней Чиповской и Владимиром Яглычем. Финал понятен заранее: эти двое будут вместе, но самое интересное здесь не результат, а процесс — наблюдать рождение любви. Сюжет не про зеленую молодежь, обоим героям, Кате и Саше, за 30, у них есть профессия, деньги, друзья, только любви нет. Перефразируя Марину Цветаеву: «Их 32-летний опыт — сплошная грусть». Катя собиралась замуж за некоего гражданина Гущина, даже свадебное платье купила, но застукала любимого с другой и поклялась больше никогда не влюбляться. Саша легко знакомится с девушками и так же легко расстается. А чтобы не запутаться в именах, в телефон записывает их как «Анжела ноги», «Наташа большая грудь», «Оля губы», «Эльвира попа». У него даже мысли нет узнать кого-то из них поближе, оценить не только в постели, но и в жизни.

— Зачем тебе столько женщин?— спросит под занавес истории Катя.

— Наверное, потому, что любви не бывает, — ответит он. — А без любви все красивые женщины желанны.

Фильм маркирован как 18+, хотя вся обнаженка целомудренно закрыта на монтаже черными квадратами, и никакой пошлости в нем нет. Картина однозначно вызывает улыбку и поднимает настроение, а Чиповская с Яглычем раскрываются еще и как комедийные актеры. Даже кажется, что они были убедительнее в сценах изощренной мести друг другу, чем когда поняли, что доигрались, и погрузились в обычные любовные муки.

В интервью порталу kino-teatr.ru режиссер и продюсер картины Дмитрий Фикс, в фильмографии которого уже есть «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Большая любовь» и «Свингеры», рассказал, что больше всего намучились как раз со сценами признания в любви. «Как это ни странно, самое сложное для актеров — сказать «Я тебя люблю» так, чтобы это прозвучало правдиво: для себя, для партнера и для зрителя. Эти реплики должны произноситься актерами максимально серьезно, искренне, но при этом им нужно было оставаться в комедийных образах, что очень непросто. На сцены признания в любви — а у нас их две — мы потратили кучу сил и времени и все равно были недовольны, потому что идеал недостижим», — вспоминает он.

Может, и не стоило вкладывать в уста героев эти фразы, не очень-то естественно это у них получилось. Но, с другой стороны, молодежь сейчас говорит так мало слов любви, что если признания перестанут звучать и с экрана, то уже можно будет поверить: любви не бывает.

…Конфликт начинается с того, что Саша снимает квартиру по соседству с Катей, и она в парадной начинает встречать выходящих от него девушек, каждый раз разных. Одна из них — Настя в исполнении Екатерины Шкуро — уходит от Саши в слезах и заявляет Кате в лифте: «Вот встретит какую-нибудь с…у, она ему устроит веселую жизнь!» «Обязательно встретит, не сомневайтесь», — успокаивает ее Катя, а в голове уже созревает план: отомстить в лице Саши всем бабникам за всех брошенных девушек. Казалось бы, сюжет не новый, фильм не поднимает сложных тем в отношениях, но тем не менее затягивает. К тому же российский кинематограф нечасто балует зрительниц романтическими комедиями. Да и сценаристы постарались прописать тонкие смешные диалоги.

Кстати, такой парадной с внутренним балконом-галереей и старинным лифтом, где в основном и разворачивается действие, в Петербурге не существует. Эти декорации построили в бывшем особняке великого князя Михаила Романова на Английской набережной. Он принадлежит Обществу глухих, которое сдает его для съемок.

«Что это было? Чья победа? Кто побежден?..»

Извечный парадокс: мужчина первым делом оценивает внешность женщины, считывает ее сексуальность, а женщине нужно, чтобы он сразу же разглядел ее глубокий внутренний мир. «Вот он видит красивую женщину с красивой фигурой — все, больше же ничего не надо! А твой талант, ум, образование, цели, все твои 33 достоинства, это все просто куда-то исчезает!» — возмущается Катя в разговоре с подругой.

Режиссер в интервью говорил о трансформации героев. Вот только в чем она? В том, что сбрасываются маски и меняется поведение? Но набор качеств характера остается прежним! Саша поначалу кажется отрицательным персонажем, но очень быстро мы понимаем, что если не по отношению к девушкам, то по крайней мере сам с собой он честен. Он не подлец и не манипулятор. А все новые любовницы, возможно, просто заполняют его внутреннюю пустоту. Влюбившись, Саша становится трогательным. Но он как был простым в общении парнем, таким и остается, это Катя поначалу принимает его простоту за отсутствие ума.

С ней другая история: с виду мила, обворожительна, улыбчива. Вообще фильм начинается с допроса у следователя: он подозревает Катю в поджоге машины того самого гражданина Гущина, бывшего возлюбленного.

Смотришь и думаешь: нет, такая не могла. И хотя напрямую нам не скажут, кто сжег дотла новый автомобиль, но сомнений в причастности Кати со временем не останется. «Она не просто стерва, она обалденная стерва», — охарактеризует ее коллега, и в общем окажется недалеко от истины. Чиповская уже давно эксплуатирует в кино типаж женщины с жестким характером, но мягкой внешне. И здесь она, к сожалению, тоже в привычном для себя амплуа, хоть и с нотками комедийности. Все, что сделал Саша, пытаясь испортить жизнь Кате, детский лепет по сравнению с тем, как постаралась она. По крайней мере, из-за него ей не пришлось тратить деньги, ходить к врачам и к следователю, бегать голышом от наряда ППС, прикрывшись дорожным знаком…

А еще и Катя, и Саша должны сказать спасибо своим друзьям за вовремя данные советы. Ход, ставший классикой кино, но он по-прежнему работает: каждую встречу с Катей Саша обсуждает со своим другом и коллегой Димой (Алексей Золотовицкий), а Катя, соответственно, с подругой (Ольга Франц). И это не только добавляет юмора, но и позволяет взглянуть на эпизоды под новым углом: как мы иногда заблуждаемся насчет причин чужих поступков, переоцениваем или, наоборот, недооцениваем себя. Жаль только, что друзья не раскрылись как полноценные персонажи — мы мало что о них знаем, они присутствуют в фильме только как отражение главных героев.

Но хорошая работа музыкального редактора и самый романтичный город России в кадре не дают зрительницам возможности выключить кино, не досмотрев его. Хотя финал, конечно, затянут. Возможно, потому, что героям уже стало не до шуток, но быстро бросить их друг к другу в объятия было бы совсем неправдоподобно. И сценаристы это понимали. В любом случае фильм справляется с главной задачей романтических комедий: вызывает улыбку и погружает в атмосферу легкости и флирта даже тех, кто уверен, что любви не бывает.

МНЕНИЕ

«Их заклинило на мести друг другу, — разбирает ситуацию выпускница факультета управления и психологии Чувашского госуниверситета Ольга Некрасова, сейчас работающая в Москве на «телефоне доверия» для женщин. По просьбе «СЧ» она посмотрела фильм взглядом эксперта по отношениям. — Изобретая новые способы, как досадить друг другу, Катя концентрировалась на мыслях о Саше, а он — на ней. Другие люди для них ушли в тень. И знаки эмоций — плюс или минус — здесь уже не так важны, главное, что эмоциональный отклик вызван. Представьте, Саша бы оказался очень обидчивым, не простил ей первую выходку на пляже и не стал бы дальше реагировать на другие провокации — и Катя бы довольно быстро остыла. Но к тому времени он уже включился в ее игру. На контрасте с предыдущими девушками, которые сами искали с ним встреч и приходили к герою домой, Катя не падала к нему в объятия, то и дело ускользала, не соглашалась на предложения поужинать. И ей легко это было делать, потому что она еще в него не влюбилась. С какими мужчинами мы ведем себя наиболее легко и естественно? Конечно, с теми, на кого не имеем видов! Стоит только начать что-то себе придумывать в начале отношений и мысленно купить свадебное платье, как резко возрастают шансы все испортить. Да и Саша повел себя абсолютно правильно, съехав с квартиры. Когда мы начинаем по-настоящему ценить человека? Чаще всего, когда его теряем. А женщина сильнее всего включается в мужчину, когда он пропадает со всех радаров после первой близости. Здесь же кажется, что обоими героями движет не любовь, а желание победить».