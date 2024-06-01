Министр спорта России Михаил Дегтярев принял участие в открытии новых объектов в Чувашии

Возрождение 20 лет спустя

День республики стал для жителей Чебоксар и спортивным праздником. Именно 24 июня в столице Чувашии начали работу стадион «Волга» и крытый каток. Для многих горожан — это знаменательные, долгожданные события.

Первое спортивное сооружение расположено в юго-западном районе. Оно не эксплуатировалось уже 20 лет, а когда-то здесь проходили матчи Высшей лиги по футболу среди женщин. Но уже тогда было понятно, что арена нуждается в тотальной перестройке. За реконструкцию «Волги» взялись несколько лет назад. Теперь это не просто стадион, а многофункциональный спортивный центр. Здесь разместились 25-метровый (на шесть дорожек) и детский плавательные бассейны, два зала для игровых видов спорта, залы для тяжелой атлетики и единоборств, специализированные тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия, восстановительный центр, кафе.

Новый комплекс стал отличным подарком, прежде всего, для десятков тысяч жителей юго-запада: теперь им не придется тратить время на дорогу, добираясь в другую часть города для полноценного занятия спортом. Отныне у них есть арена в шаговой доступности, которая, кстати, адаптирована и для лиц с ограниченными возможностями. На базе «Волги» будут работать секции по футболу, волейболу, плаванию, тяжелой атлетике, самбо, регби, стрельбе из лука, пулевой стрельбе.

«Здесь любят спорт»

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил горожан с Днем республики и открытием новых объектов. «В Чувашии любят спорт. По количеству занимающихся физкультурой и спортом, оснащенности объектами — республика в лидерах России. И то, что спустя 20 лет открывается прекрасный спортивный центр — это заслуга ваша: и Главы республики, и строителей, и всех причастных. Вы большие молодцы!» — заявил Дегтярев в ходе торжественной церемонии.

Министр также отметил, что более 80 тысяч человек получат доступ к современной спортивной инфраструктуре. «Уверен, что это поможет всем стать сильнее, быстрее и лучше. И в год 555-летия Чебоксар хочу пожелать жителям города успеха», — сказал Дегтярев.

По ходу ознакомления с «Волгой» Михаил Владимирович проявил спортивные навыки. Так, в зале для игровых видов спорта он попросил дать ему волейбольный мяч и успешно выполнил подачу через сетку.

«Есть куда стремиться»

В Чебоксары федеральный министр приехал из Казани, где в эти дни завершились Игры БРИКС. Они прошли с явным преимуществом российских спортсменов, завоевавших более чем полтысячи медалей. Вклад в триумф российской сборной внесли и атлеты из Чувашии, они стали обладателями шести наград. Чемпион и серебряный призер Игр БРИКС по спортивной гимнастике Владислав Поляшов поблагодарил министра за возможность участвовать в международных соревнованиях. Понять нашего спортсмена можно: в период антироссийских санкций Игры БРИКС (и ожидаемые в этом году Игры Дружбы) — глоток свежего воздуха.

«Для нас это сильная мотивация. Есть цели, куда стремиться и какие вершины брать. Сейчас есть понимание: к нам уже приезжают спортсмены из других стран. И будем усердно готовиться к Играм Дружбы — мне кажется, здесь больше стран заявится», — сказал именитый гимнаст «Советской Чувашии».

Поляшов также оценил вклад руководства республики в развитие спортивной инфраструктуры: «Наш Глава Олег Алексеевич и министр спорта Чувашии Василий Владимирович с каждым годом развивают спорт — все больше и больше. Постоянно открываются новые спортивные сооружения — и это очень приятно. Спорт в нашей республике на достойном уровне, много спортсменов из Чувашии попадают в состав сборной России. И, мне кажется, подрастающее поколение все больше и больше начинает заниматься спортом».

Глава Чувашии Олег Николаев, в свою очередь, заявил, что республика на этом останавливаться не будет. «Возьмем на себя обязательства по достижению еще больших успехов. У детей и взрослых будет возможность заниматься спортом. Рады тому, что удается поддерживать существующую инфраструктуру и развивать ее как за счет модернизации, так и строительства новых объектов. Мы выполняем поручение Президента и вовлекаем людей в активный образ жизни, развиваем детско-юношеский спорт, тем самым обеспечиваем подготовку резерва для спорта высших достижений, где у нас очень хорошие результаты», — сказал Олег Николаев.

Одним из трамплинов к спортивной славе наверняка станет крытый каток с искусственным льдом в микрорайоне «Новый город». Делать первые шаги в спорте и развивать навыки под крышей этого объекта можно будет в хоккее, фигурном катании, шорт-треке, благо здесь открываются профильные отделения. Естественно, каток будет открыт для массового катания и для любительских турниров — к примеру, Ночной хоккейной лиги. Адаптирован объект и для инвалидов.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр спорта Чувашии: «Ледовый дворец станет структурным подразделением республиканской спортивной школы № 4, в которой развиваются зимние виды спорта. Здесь будут открыты отделения по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту, проходить сеансы массового катания для любителей спорта, тренировки и турниры среди любительских команд. Уверен, новый спортивный объект станет популярным и востребованным для тысяч жителей и гостей города, послужит укреплению здоровья и долголетию!»

«Чувашии можно позавидовать»

«Видно, что коллектив болеет делом, это главное», — такую фразу Михаил Дегтярев озвучил уже в Центре маунтинбайка при спортивной школе олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды. Здесь глава ведомства также пообщался с местными, преимущественно юными, спортсменами, которым есть на кого равняться: рядом с ними в этот момент находился и чемпион России по маунтинбайку Евгений Евграфов — воспитанник этой самой школы. Дегтярев отметил выносливость ребят и поинтересовался у них, занимаются ли они еще каким-то видом спорта. «Да, самбо», — сказал один из мальчишек.

«Ребята очень увлечены своим делом. Благодарю тренеров за работу с юными чемпионами!» — поделился впечатлениями министр.

В целом увиденным на объектах в Чебоксарах Михаил Дегтярев остался доволен. «Молодцы!» — такую оценку от него часто приходилось слышать.

Министру спорта России вторил и депутат Госдумы Анатолий Аксаков: «Молодцы. Такие объекты! Спортивная республика, позавидовать можно». Аксаков рассказал и о планах. «Планируем в парке 500-летия города Чебоксары построить большой спортивный комплекс спортивных единоборств. Готовится проектная документация, рассчитываем, что со следующего года начнется активная проработка этого направления. План такой, чтобы в каждом районе, городе и деревне были спортивные объекты, где люди смогут заниматься спортом», — заявил депутат.

Что касается Дегтярева, то на каждом спортивном объекте он встречался с желающими с ним сфотографироваться. Министр (напомним, ранее он возглавлял Хабаровский край) признался, что к повышенному интересу к себе привык: «Я губернатором четыре года отработал. А там, куда ни приедешь, все хотят сфотографироваться».

Кстати

Олег Николаев заявил о договоренностях с Михаилом Дегтяревым о проведении в Чувашии в 2025 году Кубка содружества и чемпионата России по биатлону. «Площадкой проведения соревнований станет Центр зимних видов спорта спортивной школы олимпийского резерва № 2, где сейчас идет строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров и стрельбища. В активной фазе и строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном спортивной школы олимпийского резерва № 9 по плаванию с окончанием в 2027 году. Объект будет адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тренироваться в нем смогут более 1,5 тыс. человек», — написал Николаев в своем телеграм-канале.