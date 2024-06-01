Чувашские легкоатлеты не подвели на дистанции

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представители Чувашии постарались навязать серьезную борьбу талантливым конкурентам на первенстве России среди юношей и девушек до 16 лет по легкой атлетике в Краснодаре. Наши земляки уехали не с пустыми руками.

Одаренные и перспективные спортсмены сражались за награды в различных дисциплинах. Сборная республики оставалась без медалей до финального забега на 2000 метров с препятствиями среди юношей. В аналогичной дисциплине у девушек представительницам Чувашии совсем немного не хватило до заветного пьедестала: Кристина Иванова заняла четвертое место, а Екатерина Анисимова — пятое. В свою очередь, юноши добились двойного успеха — «золото» завоевал Павел Галкин, а серебряным призером стал Никита Платонов.

Опубликовано: 24 июня 2024 г.


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