Указом Главы Чувашии от 13 июня девять человек удостоены государственных наград

Медали и звания за заслуги перед республикой

Медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждена Смирнова Лира Петровна — председатель региональной общественной организации «Общество чувашской культуры»;

знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Егорова Галина Михайловна — пресс-секретарь главы администрации Янтиковского муниципального округа;

Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Воронов Валентин Михайлович — начальник Управления Судебного департамента в Чувашской Республике — Чувашии.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Яковлеву Владимиру Матвеевичу — председателю правления местной общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия» Белебеевского муниципального района Республики Башкортостан;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Дубовой Александре Викторовне — заместителю главного врача по медицинской части Республиканского кардиологического диспансера;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Павлову Сергею Владимировичу — руководителю филиала Российского сельскохозяйственного центра по Чувашской Республике;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Гавриловой Надежде Ивановне — учителю Янтиковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Петра Харитоновича Бухтулова Янтиковского муниципального округа;

«Заслуженный художник Чувашской Республики» Воронову Станиславу Кирилловичу — члену Общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России»;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Златкину Олегу Евгеньевичу — начальнику управления по правовым вопросам и персоналу группы главных специалистов АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева».