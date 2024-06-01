На Красной площади пройдет акция арт-караоке «Песни над Волгой»

Караоке завершится гимном

Вечером 23 июня Красная площадь Чебоксар превратится в народную концертную площадку. Впервые в нашей республике пройдет акция арт-караоке «Песни над Волгой» Начнется она в 21 час.

«На большой экран будет выведена масштабная проекция с популярными треками, и все жители и гости Чебоксар — участники праздника смогут проявить свои вокальные таланты, вживую спев любимые песни вместе с профессиональными чебоксарскими артистами», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

На открытой музыкальной площадке прозвучат популярные песни советских и российских композиторов. А завершится масштабное караоке совместным исполнением Государственного гимна Чувашии «Тăван çĕршыв» в современной аранжировке.