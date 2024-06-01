В заборе городского парка в Канаше застряла косуля

В плену у забора

Попытка погулять в городском парке Канаша для молодой косули закончилась очень плачевно — она застряла в ограде.

На выручку пришли огнеборцы 15-й пожарно-спасательной части — они разжали прутья при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и освободили бедолагу из металлических «оков». А затем — стреножили «пострадавшую», чтобы на руках вынести из парка и доставить в ветклинику, сообщают в пресс-службе МЧС по Чувашии. К сожалению, спасти лесную гостью не удалось — как информируют в Минприроды Чувашии, от полученных травм косуля умерла. По факту гибели животного составлен акт…

Судя по новостям в телеграм-канале МЧС России, железные ограды нередко становятся опасной западней для диких животных. Только в Свердловской области в мае — июне этого года спасатели вызволяли косуль, застрявших в заборах школы города Кушва и одного из детских садов Первоуральска. О дальнейшей судьбе пострадавших «пленниц» МЧС по Свердловской области не сообщает.