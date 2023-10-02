Руководитель фирмы, купившей Канашскую птицефабрику, планирует переехать сюда жить

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В последние годы Канашская птицефабрика переживала нелегкие времена. Возможно, новый инвестор, наконец, изменит ситуацию к лучшему. Фото Минсельхоза Чувашии

У племенного птицеводческого завода «Канашский» появился новый собственник — руководитель группы компаний из Нижегородской области Наталья Карпычева. На днях вице-премьер Чувашии — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов провел с инвестором рабочую встречу.

Как сообщили в Минсельхозе Чувашии, стороны обсудили перспективы развития предприятия. Новый собственник собирается развивать яичное направление, и намерен довести поголовье птицы со 140 до 400-500 тысяч голов. А в будущем, возможно, будет разводить еще и гусей линдовской породы, сейчас на фабрике содержится 6,5 тысяч таких птиц. В планах инвестора также — модернизировать птичники, закупить новую технику. А в конце октября на фабрику поступит 90 тысяч голов цыплят-несушек, которые уже через четыре месяца дадут первые яйца.

Кстати, фабрика уже расширяет персонал, и обещает сотрудникам среднюю зарплату на старте от 30 тысяч рублей. По словам владельца предприятия, со временем оплата труда будет повышаться.

Как сообщают в Минсельхозе Чувашии, Сергей Артамонов разъяснил инвестору из соседнего региона, какая поддержка предоставляется в республике сельхозтоваропроизводителям. А Наталья Карпычева в свою очередь рассказала о планах переехать жить в Чувашию.

«Птицефабрику без присмотра не оставишь, а регион у вас комфортный для проживания, — поделилась она мнением. — Здесь и работать удобно, и социальная инфраструктура нас устраивает».
Опубликовано: 19 октября 2023 г.


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