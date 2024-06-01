И «золото», и «бронза»

Юные таланты за шахматной доской продолжают радовать отличными результатами. На сей раз представители Чувашии завоевали награды очередного этапа детского Кубка России по шахматам — Мемориале Р.Г. Нежметдинова.

Отличились здесь Архип Морозов и Марьяна Осипова. Всего в соревнованиях участвовали более 450 спортсменов из 28 регионов страны, сообщили в Минспорте Чувашии.

Одаренный шахматист Архип Морозов уже приучил нас к замечательным результатам. И на турнире в столице Татарстана юный талант не подкачал, выиграл состязания среди мальчиков в возрастной категории до 9 лет. Порадовала и Марьяна Осипова, выступавшая в возрастной категории до 11 лет и завоевавшая бронзовую медаль.