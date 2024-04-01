Жителя чебоксарского Заволжья в огороде укусила за руку ядовитая змея

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

62-летний мужчина сразу обратился в поликлинику по месту жительства, откуда его доставили в отделение острых отравлений Больницы скорой медицинской помощи. Горожанин находился в состоянии анафилактического шока, у него понизилось давление, пациента тошнило и рвало. Укушенная рука отекла, покраснела, любое прикосновение к ней вызывало острую боль.

Сразу после поступления в БСМП пациенту была введена противостолбнячная сыворотка, поскольку змеи питаются мышами — переносчиками многих острых инфекций. Также назначена дезинтоксикационная и посиндромная терапия, сеансы гипербарической оксигенации, физиотерапевтическое лечение, сообщает пресс-служба БСМП.

«Важно, чтобы экстренная помощь была оказана своевременно. Малейшее промедление грозит необратимыми последствиями для человека, его нервной системы», — предупреждает врач-токсиколог Марина Сидорова.

Начинается садово-огородный сезон, многие потянутся на природу. И медики призывают быть осмотрительными: надевать высокую обувь, плотные брюки, брать с собой на прогулку палку и «прощупывать» путь. «Реакция может быть даже на укус ужа, поэтому немедленно обращайтесь за помощью», — советует врач-токсиколог.
В прошлом году в отделении острых отравлений БСМП прошли лечение 10 пациентов, пострадавших от укусов гадюки.

Опубликовано: 19:53 18 Апрель 2024 г.


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