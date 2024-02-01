Комфорт дошел до малых городов

Интересные проекты благоустройства воплотятся в жизнь уже в этом году в двух городах Чувашии. Новый облик обретут Государева гора в Мариинском Посаде и территория между двумя вокзалами в Канаше. Планировочные решения поддержаны федеральными субсидиями по итогам VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На днях проектно-сметную документацию рассмотрели и одобрили на заседании межведомственной комиссии по реализации в республике федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа доложил, что стоимость реализации проектов в Канаше составила 135,5 млн рублей, в Мариинском Посаде — 94,4 млн рублей. Заключить муниципальные контракты планируется до 1 апреля, а завершить работы к 1 ноября этого года. На оба проекта предусмотрена федеральная субсидия в 164,5 млн рублей. Помимо этого, выделены средства из республиканской казны и муниципальных бюджетов. Задействованы и внебюджетные источники: местный бизнес готов добавить в Мариинском Посаде еще 5 млн рублей, а в Канаше — более 13 млн.

Было любопытно заглянуть в представленные материалы. Проект «Канаш: врата Чувашии» охватит благоустройством территорию от железнодорожного вокзала до автовокзала. Пространство разделится на четко оформленные уголки с продуманным озеленением и освещением.

Зона ожидания — это визитная карточка, первое знакомство с городом. Поезда на станции «Канаш» стоят обычно долго, у пассажиров есть время отдохнуть на воздухе, что-то прикупить в дорогу. Здесь разместятся торговые киоски, кафе, стритфуд, лавочки под деревьями, пергола как место встреч. Предусмотрены и фотозона, и арка, и даже зарядная станция. О времени напомнят часы — на стеле установят чувашский символ Солнца.

Зона гостеприимства по соседству будет интересна как для транзитных пассажиров, так и для гостей Канаша, поскольку здесь находится главная городская гостиница. Для кафе запроектировали навес со столиками. Запланированы места отдыха с клумбами, летняя терраса, парковка.

Проекты и объекты Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем России с 2018 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Это часть федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». За это время победителями конкурса стали 13 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений Чувашии. Обновленные пространства появились в Ядрине, Цивильске, Алатыре, Шумерле, Мариинском Посаде, Козловке, Канаше, Порецком. В 2024 году завершится реализация еще пяти проектов в Шумерле, Новочебоксарске, Алатыре, Мариинском Посаде и Канаше. В настоящее время республика готовит еще две заявки на участие в следующем конкурсе, его участниками станут Цивильск и Ядрин.

Музейная площадь предназначена для мероприятий, которые проводит находящийся поблизости краеведческий музей. Настил возле фонтана одновременно станет и сценой. По проекту здесь разместят торговые павильоны и прилавки, установят стелу памяти, оборудуют площадку для остановки школьного автобуса. В другой стороне, на углу (перекресток Железнодорожной и Кооперативной улиц), развернется Ярмарочная площадь. Пергола со встроенным киоском и зоной отдыха может использоваться для проведения ситуативной ярмарки с сувенирной продукцией или привезенным по рельсам товаром. Будет и фудкорт под деревьями, и парковка.

Железнодорожный и автомобильный вокзалы свяжет зеленый коридор, вымощенный гранитной брусчаткой. По мнению разработчиков, это должна быть непрерывная пешеходная зона с навигацией и отсутствием препятствий для движения, чтобы можно было пройти с чемоданом и прочим багажом. Возможны дополнительные сценарии использования территории, принимая во внимание существующие пешеходные потоки и точки притяжения.

Кстати В 2023 году в Чувашии по итогам Всероссийского голосования за новые объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 26 общественных пространств на 328,8 млн рублей, сумма федеральной поддержки составила 325,5 млн. В 2024 году благодаря инициативе жителей запланировано благоустройство 29 общественных пространств на сумму 298,7 млн рублей (субсидия из федерального бюджета составит 195,7 млн рублей).

«Здесь не только гости республики, но и транзитные пассажиры смогут поближе познакомиться с нашими достопримечательностями и проложить дальнейший туристический маршрут по Чувашии», — дал свою оценку Глава региона Олег Николаев. Члены межведомственной комиссии посоветовали учесть при благоустройстве первые этажи жилых зданий, переведенные под коммерцию, а также состыковать проектные решения с техническими, например, в части требований к видеонаблюдению.

Проект благоустройства в Мариинском Посаде адресован историческому месту, символу города — Государевой горе, с которой открываются великолепные виды на Волгу. Смотровые площадки и фотозоны сюда так и просятся. И они будут. Но это далеко не все. На участке, примыкающем к улице Первое Денисово, планируются видовые качели, сцена, арка и лабиринт для молодоженов, а еще — кафе с обеденной группой (еда на свежем воздухе), детская площадка, экологическая тропа, мангальная зона. Предусмотрены и укрытия от ветра — в виде трубы и ракушек. На «островке» ближе к улице Волжской можно будет окунуться в купели с родниковой водой, перевести дух в местах для отдыха, пройти по пешеходному мосту через Нижнюю Сундырку. Проект прокладывает несколько маршрутов, и каждый интересен по-своему.

Существующую лестницу обновят. Это будет совсем другой объект — с освещением, смотровыми площадками и уголками отдыха. Но знаковым символом, узнаваемым еще с Волги, станет, пожалуй, смотровая башня с металлическими флажками. Красный цвет выделит ее днем на фоне ландшафта, а ночная подсветка создаст эффект маяка.

Цифры и факты На благоустройство дворовых территорий в 2023 году было предусмотрено 741,3 млн рублей, в том числе 648 млн республиканских средств и 93,3 млн — из местных бюджетов. В муниципалитетах республики благоустроено 218 дворовых территорий. В 2024 году на благоустройство дворовых территорий и тротуаров выделено 650 млн рублей. Муниципальными образованиями разработано 105 проектов.

Члены межведомственной комиссии поинтересовались конструктивными особенностями лестницы, потому что, как правило, это объект не благоустройства, а капитального строительства. И рекомендовали уточнить вопрос.

«Мариинский Посад находится на пути туристического маршрута «Великий Волжский путь» и в перспективе может стать его неотъемлемой частью», — отметил по итогам заседания Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Второй вопрос касался муниципальных контрактов с подрядчиками. На заседании всем еще раз напомнили о сроках. На объекты, благоустраивающиеся в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», они должны быть заключены до 1 апреля, а на те, что обновляются в рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий — до 1 мая.