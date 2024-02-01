Красоты малой родины увидели 8300 школьников из Чувашии

Чувашия как пилотный регион вот уже два года участвует в проекте по школьному туризму. За это время в бесплатные путешествия по республике смогли отправиться более 8300 учеников с пятого под девятый классы. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

Первыми в туристические туры по малой родине поехали ребята, добившиеся значительных успехов в образовании и науке, культуре и искусстве, спортивной и общественной деятельности, в том числе волонтерской работе. На поездки выдавался социальный сертификат, в который были включены путешествие длительностью не менее 24 часов, проживание в отелях и гостиницах «три звезды» и выше, питание, трансфер, экскурсии и мастер-классы.

Юные путешественники посетили самые известные и интересные локации: национальный парк «Чӑваш вӑрманӗ», этнокомплекс «Ясна», музеи и достопримечательности Алатыря, Цивильска, Мариинского Посада, Козловки и других городов.

«В рамках национального проекта «Школьный туризм и индустрия» мне посчастливилось принять участие в двухдневных детских культурно-познавательных турах, — оставил отклик на сайте родной школы Олег Самакин, ученик Батыревской СОШ № 1. — Поездки были очень насыщенными, познавательными, позитивными и веселыми. Я сейчас понимаю, какая наша республика многообразная, большая и гостеприимная».

Девятиклассник открыл для себя старинные города Алатырь и Ядрин, увидел знаменитый Мокринский мост, побывал в музее «Чуваш Керем» и познакомился с национальными обрядами и праздниками, посетил Музей истории трактора. «Многие поднимались на технику, чтобы почувствовать мощь огромных машин, — поделился впечатлениями школьник. — Воспоминания от поездок останутся в моей памяти навсегда. Считаю, что каждый должен знать историю своей малой родины и историю своей страны».

И путешествия как раз дают такую возможность. Прошлым летом в увлекательную поездку по волжским городам Чувашии отправились и шесть учениц чебоксарской гимназии № 1. Они были очарованы Мариинским Посадом, прекрасными видами с Государевой горы, соприкоснулись с интересной историей этих мест. Посетили и самый молодой город республики — Новочебоксарск, погрузились в атмосферу прошлого Чебоксар. «Получилась очень интересная и познавательная поездка! Спасибо организаторам! Нам очень понравилось!» — не скрывала своих эмоций гимназистка Даша Владимирова.

«Этот проект по-новому раскрыл внутренний туристический потенциал региона, показав его просветительскую и воспитательную составляющую. Уверен, он уже формирует новое поколение туристов, которые знают и любят родную республику», — отметил вице-премьер правительства Чувашии — министр экономического развития Дмитрий Краснов.