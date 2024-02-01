«Бесы» и «Отцы и дети» — в оболочке «Клипот»

Свой роман-предостережение о революционно настроенной молодежи Достоевский назвал просто и понятно — «Бесы». Спустя 150 лет для мини-сериала, снятого по мотивам произведения, его создатели выбрали не слишком известное и не очень запоминающееся слово «Клипот». Это из каббалы, но суть та же, что и у бесов: «богопротивные демонические силы, которые рассеивают божественный свет». В буквальном переводе «клипот» значит «оболочки» или «шелуха». В интернете можно найти и такое определение: «Древо Клипот, также известное как Древо Смерти — это темная антиструктура для Каббалистического Древа Жизни, формирующее понятие теневой стороны творения».

Режиссер — Сергей Арланов,

количество серий — 4,

места съемок: Ярославль

Те же бесы, только в профиль

Знать происхождение названия важно, чтобы понять, что, как и у Достоевского, все герои этой истории одержимы бесами. Создатели сериала поставили его так, что никто из молодежи и представителей старшего поколения жалости или сочувствия к себе не вызывает. Более того, наиболее симпатичные люди — это следователи в исполнении Нины Гогаевой и Ильи Любимова. Но и они ведут себя жестко, особо не церемонясь с задержанной молодежью. Пытаются докопаться до правды, чтобы невиновные не сели на скамью подсудимых. Впрочем, никакой справедливости от них ждать тоже не приходится: к примеру, следователь Мира Мстиславовна уверена, что за всем этим стоит Антон Раевский (Евгений Романцов).

Параллели с «Бесами» легко считываются: российская глубинка, на всякий случай, чтобы ни на кого не намекать — несуществующая на карте Покровская область. Та же осень, что у Достоевского. Несколько молодых людей начинают игру в «тайное общество» и раскачивают более-менее спокойную жизнь в городе. Вместо фабрики, поднятой на стачку в романе, здесь возмущение жителей вызывает закрытие старейшего хлебозавода и превращение его в культурный центр. В героях легко угадываются отец и сын Верховенские. Играющий в либерализм Степан Трофимович с его кружком — «рассадником вольнодумства, разврата и безбожия» здесь стал директором и ведущим оппозиционного радио Львом Шустовым. Его сын Николай (Иван Мулин) приезжает из-за границы с учебы и становится «серым кардиналом» молодежного тайного общества. На роль же явного лидера, который должен нести за все ответственность, он толкает друга детства Антона Раевского (в романе, кто помнит, это Николай Ставрогин). Он тоже учился за рубежом и вернулся в Покровск. Даше Шатовой из «Бесов» даже не стали менять имя, только фамилию. В сериале ее назвали Болдиной и сделали пресс-секретарем губернатора Покровской области.

Героями движет исключительно сила разрушения. Откуда она в них взялась, как они нашли друг друга, нам не рассказывают. Почему, например, к ним примкнула Катя, дочь губернатора (Полина Ауг)? У нее сложные отношения с отцом, который создал новую семью, но при этом обеспечивает Катю. Что заставило ее не просто отдалиться от отца, а пойти против него и мачехи в открытую? Неизвестно. Но на допросе она отвечает довольно дерзко, козыряя своим положением и рассчитывая, что отец ее вытащит и из этой ситуации. Четырехсерийному фильму как будто не хватило времени, чтобы раскрыть прошлое героев: где на их пути случилась та развилка, что они свернули не туда?

Пропасть между поколениями

Жить, как живут их родители, причем успешные, известные в городе люди, дети не хотят. Они пытаются не просто строить рядом новый мир, им обязательно нужно уничтожить старый. Отсюда идея — изготовить бомбу и взорвать ее на открытии культурного центра. «У деток все есть, детки хотят изменить мир», — иронизирует следователь Мира Мстиславовна (Нина Гогаева). Видимо, кинематограф взял курс на высвечивание проблемы отцов и детей, отсутствия диалога между поколениями. Об этом фильм «Снегирь», получивший главную награду на фестивале «Золотой Орел», и «Холоп-2», который посмотрели почти 9 миллионов зрителей, картины «Поехавшая» и «За Палыча!», вошедшие в топ-10 самых кассовых российских фильмов прошлого года. Да что там далеко ходить, такой пласт поднят и в безусловном лидере кинопроката прошлого года — «Чебурашке».

Хорошо знакомая жителям Чувашии первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова посмотрела «Клипот» сразу же, как только он вышел на платформе Premier, и поделилась впечатлениями ВКонтакте: «Они объединились ради справедливости, как они видели. И это желание мне, как организатору и участнику приднестровского молодежного движения «Прорыв» и российской «Молодой Гвардии» — понятно. Но чтобы брать на свои плечи такую большую ответственность и справляться с ней, нужно иметь внутреннюю, четко выверенную шкалу ценностей, принципов и убеждений. Мягко говоря, такого у героев «Клипота» не было и в помине. Они пустые, циничные, тотально манипулируемые. Абсолютные безбожники без морали, ценностей и нравственных ориентиров. Страшно представить, окажись такие люди в высших эшелонах власти».

Утомленные бездельем

Одну из ключевых фраз в сериале произносит Антон Раевский, который не разделяет радикальные взгляды «тайного общества», но испытывает на его членах силу своего влияния: «Ты просто делаешь эти маленькие толчки, и мир начинает рушиться, а осколки — вертеться, как в калейдоскопе. Людей очень просто соблазнять, потому что на самом деле они не понимают, чего хотят. Достаточно лишь убедить их, что им нужно то, что ты предлагаешь. Они не помнят, кто они, зачем они, просто тыкаются, как слепые котята. Чем меньше эти толчки, чем точнее и филиграннее твои движения, тем интереснее наблюдать за тем, что из этого выходит».

В первой серии кажется, что Сергей Арланов снял нравоучительное кино для либерально или радикально настроенной молодежи, потому что оно начинается почти с конца истории — все, кроме Антона Раевского, задержаны и дают показания.

Сюжет раскручивается назад: о том, как молодые люди готовили теракт, и что этому сопутствовало, они рассказывают сами на допросах. А Антон — на своеобразной исповеди молоденькой инокине Наталье. Он встречает ее в автобусе по дороге в аэропорт и решает на время укрыться в монастыре. И рядом с ней, как частицей божественного, в нем лопается эта темная оболочка, и мутное содержимое изливается наружу. Она предлагает ему пойти в монастырь послушником, работать, каяться, молиться. Но разве для Антона это выход?

Уже со второй серии становится понятно, сериал гораздо глубже, чем может показаться, и подготовка к теракту — не единственное преступление этой компании. Вроде бы играючи, вроде бы не всерьез они доводят одного героя до самоубийства, другого убивают сами, третья пытается отравиться, четвертая нарывается на пулю… Местами кажется неправдоподобно: после радиоэфира и звонка в студию с обвинением главы строительной компании в педофилии, от этого бизнесмена уходит жена. Со всем выводком детей: своих и приемных. Причем всем в студии было понятно, что звонок провокационный, но женщина не дала возможности мужу даже слово сказать в свою защиту. А он в тот же день берет и вешается.

Слишком много у участников «тайного общества» свободного времени. Среди них есть художница, создатель сети телеграм-каналов, айтишник, но они все на фрилансе, ни у кого нет работы, которая бы отнимала все их силы и время. Вот и получается, что главная их проблема — безделье. Энергии много, а цели и генеральной линии жизни нет.

Кино для молодежи или родителей?

Непонятно, будет ли смотреть это кино молодежь, или в первую очередь оно снято для родителей взрослеющих детей? Ирина Раевская, героиня Натальи Сурковой, в которой легко угадывается Варвара Петровна Ставрогина, пытается решить проблемы сына исключительно деньгами и искренне недоумевает, почему сумку, набитую евро, у нее никто не берет. Она же эти деньги зарабатывала для сына!

«Какую ересь они несут — новую больницу им построили, новую школу построили, дорогу отремонтировали, а они все равно недовольны», — сокрушается губернатор Томберг (Владимир Селезнев), совершенно не понимая, чего хочет эта молодежь. Казалось бы, создатель оппозиционного радио Лев Шустов должен понимать своего сына, которого он на свои деньги выучил в Лондоне. Но и тут отец с сыном не могут выстроить диалог.

«Самое главное, чего не хватает героям сериала, — так это любви, — считает Алена Аршинова. — Это та самая опора, которая делает лучше каждого из нас. А молодые люди из «Клипота» не знали любви, они не получили ее от родителей, им не привили веру, больше того — они вообще ни во что не верят. Когда нет любви и веры — тогда нет опоры. Тогда и происходит много страшных глупостей, несущих угрозу миру и людям».

О любви пытается говорить Даша Болдина. Но, увы, не с тем человеком — со следователем после попытки самоубийства. История ее отношений с Антоном — очередной пример, как хорошие девочки ломают жизнь ради плохих парней.

В чем большой минус сериала, на мой взгляд, так это в том, что ни к одному из героев не испытываешь сочувствия. Даже к тем, которых убили. Абсолютно все молодые люди, в том числе влюбленная в Антона Даша и оттого выгораживающая его на допросах, не вызывают симпатии. После задержания они ведут себя со следователями довольно развязно и нагло, но потом начинают говорить и сдают друг друга. Удерживает у экрана только смелость создателей в выборе темы и фабула сюжета: все, что молодые люди натворили, нам раскрывают постепенно, и в этом действительно есть интересные ходы и повороты. Хотя временами возникает ощущение, которое можно описать двумя словами: «накрутили» и «перемудрили».