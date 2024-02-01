Банк оштрафован за нарушение прав должника

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Мужчина взял кредит, но не смог вернуть всю сумму. Начались звонки его брату.
Сотрудники банка вели себя так назойливо, что родственнику заемщика пришлось обратиться за защитой своих прав в республиканское Управление Федеральной службы судебных приставов. Специалисты провели расследование и установили нарушение требований законодательства по возврату просроченной задолженности. Был составлен административный протокол. Юридическое лицо оштрафовано на 115 тысяч рублей.

Опубликовано: 5 февраля 2024 г.


Читайте также:

Судебные приставы Чувашии познакомились с работой Чебоксарской ТЭЦ-2
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев
Сельская ипотека в Чувашии заработала
ВТБ в Чувашии нарастил портфель привлеченных средств на 22%
Олег Николаев принял в Москве участие в деловом завтраке и встретился с руководством "Россельхозбанк...
Обращение Президента России Владимира Путина
Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.