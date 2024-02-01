Банк оштрафован за нарушение прав должника

Мужчина взял кредит, но не смог вернуть всю сумму. Начались звонки его брату.

Сотрудники банка вели себя так назойливо, что родственнику заемщика пришлось обратиться за защитой своих прав в республиканское Управление Федеральной службы судебных приставов. Специалисты провели расследование и установили нарушение требований законодательства по возврату просроченной задолженности. Был составлен административный протокол. Юридическое лицо оштрафовано на 115 тысяч рублей.