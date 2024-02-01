Интернет-консультант обещал чебоксарке прибыльные вложения, и оставил ни с чем

Находясь в отпуске по уходу за ребенком и в довольно стесненных материальных условиях, молодая мама решила стать инвестором. Популярный блогер, с которым она вступила в переписку в одном из мессенджеров, обещал быстро обучить женщину всем премудростям успешной игры на бирже. Начать жительница Чебоксар решила с 10 тысяч рублей. Блогер сообщил, что «поставит» ее деньги вместе со своими…

Новичкам, как известно, везет — за короткий период горожанке привалило аж 120 тыс. рублей, но, как выяснилось, для вывода этих средств необходимо заплатить бирже комиссию — более 8 тыс. рублей. Обрадованная дама перевела своему виртуальному наставнику и эту сумму, после чего тот прекратил с ней переписку. Инвесторская деятельность новоиспеченного игрока свернулась, едва начавшись, а потерпевшая отправилась в полицию — заявлять о мошенничестве. К поискам «успешного блогера», который если на чем и зарабатывал, то только на доверчивости таких наивных барышень, приступили сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии совместно с коллегами из УМВД России по г. Чебоксары. Правда, блогер из Воронежа, который якобы консультировал молодую маму, оказался не причем. Старший следователь следственной части Следственного управления УМВД России по г. Чебоксары Александр Пак допросила его, чтобы расставить все точки над «i». Установили и злоумышленника, который создал фейковую страницу, решив воспользовался чужой популярностью в корыстных целях. Он тоже оказался жителем Воронежа, ранее не имевшим неприятности с полицией. Перепуганный «гуру» поспешил полностью возместить причиненный чебоксарке ущерб.

Для нее вся эта история, кстати, тоже послужила хорошим уроком. Больше с интернет-заработками мамочка не связывается — устроилась на обычную работу. А материалы уголовного дела по статье «мошенничество» в отношении 23-летнего фигуранта направлены в суд…