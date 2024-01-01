Ударивший полицейского пьяный мужчина заплатит серьезный штраф

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пьяный мужчина, лежащий на земле, заставил беспокоиться прохожих. Вскоре возле него появились медики и полицейский. Однако чебоксарец решил без «боя» не сдаваться.
Мужчина матерился, размахивал руками, не подпуская к себе людей в белых халатах, которые хотели ему помочь. Та же реакция была на сотрудника патрульно-постовой службы, потребовавшего прекратить безобразие. Нарушитель общественного порядка в выражениях не стеснялся и, в конце концов, ударил человека в форме по лицу.
Теперь семейный бюджет агрессивного любителя горячительных напитков пострадает на 30 тысяч рублей. Именно такой штраф заплатит он по решению Ленинского районного суда в качестве наказания за применение насилия в отношении представителя власти.

Опубликовано: 25 января 2024 г.


Читайте также:

Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
"Берданку" и "Стечкина" обнаружили оперативники в "подпольном" арсенале охотника
Василий Дмитриев — фронтовик, учитель, человек
Полиция Новочебоксарска устанавливает владельцев похищенного имущества

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.