Василий Дмитриев — фронтовик, учитель, человек

«К букве закона всегда прилагал струны души»

Его имя два года назад было в числе тех, в честь кого могли назвать улицу у нового здания МВД по Чувашии (сейчас это улица Логинова). Учителем с большой буквы его считают несколько поколений милиционеров и полицейских по всей стране, а его жизненные принципы для многих, кто его знал, до сих являются мерилом человечности и служения долгу. Об участнике Великой Отечественной войны, ветеране милиции, полковнике внутренней службы, первом начальнике Чебоксарской специальной школы милиции МВД СССР, заслуженном юристе республики, писателе, уроженце села Эшмикеево Яльчикского района Василии Дмитриевиче Дмитриеве (1924–2012) накануне великой даты вспоминает его бывший курсант, ныне подполковник милиции в отставке чебоксарец Анатолий Шмаков. Он хранит добрую память о храбром воине и мудром наставнике.

«Самое выгодное дело в жизни — честная работа», — часто говаривал Василий Дмитриев. Эти слова были его своеобразным девизом, вспоминает его ученик. «Честно служи, делай свою работу верой и правдой, и тогда не нужно будет оглядываться. Так он жил и так он учил нас, — рассказывает Анатолий Шмаков. — Стараюсь по возможности следовать этому правилу».

…Решительный и мужественный характер Василия Дмитриевича проявился еще в боях на полях Великой Отечественной войны. На фронт он попал курсантом Второго Московского пулеметного училища в 1942 году. В девятнадцать лет младший лейтенант получил свое первое тяжелое ранение. Случилось это на Курской дуге в 1943 году, где совсем еще юный офицер командовал взводом ПТР (противотанковых ружей). Во время штурма противника смелого командира сильно ранило. Вылечился он только к январю 1945 года — больше года провел в госпитале. Молодому бойцу дали инвалидность, но Василий Дмитриевич не стал отсиживаться в тылу и настоял, чтобы его снова отправили на фронт.

Настоящий подвиг он совершил при форсировании реки Шпрее в пригороде Берлина 18 апреля 1945 года. Когда командира роты ранило, взял на себя командование солдатами. Своим личным примером он поднял их на решающую схватку с врагом, первым бросился под пулями в атаку и первым форсировал реку, создав таким образом плацдарм для наших войск. Благодаря героическому поступку молодого лейтенанта весь полк перебрался на другую сторону и продолжил дальнейшее наступление на Берлин. Однако сам командир был сильно ранен — пуля прошла рядом с сердцем.

За храбрость и отвагу Василия Дмитриевича наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Отважный командир отмечен и другими наградами: орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени.

Победу Василий Дмитриевич встретил в госпитале. До декабря 1945 года лечился сначала в Польше, потом — в СССР.

В мирное время фронтовик нашел себя на поприще служения закону. Закончив с красным дипломом Казанский юридический институт, он вернулся в Чувашию и был назначен заместителем прокурора республики. Затем получил распределение в систему МВД — пятнадцать лет, до 1984 года, возглавлял Чебоксарскую среднюю специальную школу милиции МВД СССР, ковавшую милицейские кадры для всего Союза. При нем заведение стало одним из лучших в РСФСР по уровню подготовки выпускников, а когда оно только создавалось, лично отбирал педагогический состав. Его современники вспоминают интересный факт: Василию Дмитриевичу предлагали прокурорские должности в других регионах страны, но он покидать Чувашию не соглашался. Будучи старшим в семье, чувствовал своим долгом поддерживать младших братьев и сестер.

«К строгой букве закона Василий Дмитриевич всегда прилагал струны души», — так отзывался о полковнике знавший его поэт Юрий Семендер. И, действительно, принимая какое-либо решение, например, уволить за проступок курсанта академии или оставить, он продумывал свои действия десять раз. «Сначала он с человеком поговорит, расспросит, только потом решает. Просто так шашкой не рубил. И, знаете, люди его не подводили — многие потом становились полковниками, генералами, орденоносцами, — рассказывает о старшем товарище Анатолий Шмаков. — Чувствовал он, что ли, людей. Говорил: «Может, этот курсант будет не очень хорошим следователем, зато будет хорошим участковым, оперативником».

«Тактичный, умный, грамотный, человечный, способный на настоящие поступки. Не обидит, не подставит, не пойдет на компромиссы со своей совестью, — продолжает Анатолий Шмаков. — Василий Дмитриевич был достойным представителем чувашского народа. Его жизнь для многих из нас была примером. А для меня лично, он человек из породы великих людей Чувашии, таких как Андриян Николаев, Иван Яковлев. Не знаю, читал ли Василий Дмитриевич завещание просветителя чувашскому народу, но знаю, что он жил, следуя его наставлениям».

На пенсии ветеран милиции, почетный сотрудник МВД России увлекся писательством. Из-под его пера вышли книги «Наедине с собой», «Люди и судьбы», «На службе охраны правопорядка» и другие. Он был принят в Союз писателей России, а в 2009 году ему присудили Всечувашскую национальную премию имени Ивана Яковлева. Его книги — о добре, справедливости, долге, о том, чему учил он своих многочисленных учеников. В судьбе каждого из них, несомненно, он сыграл знаковую роль.