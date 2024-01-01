Запрещенный груз не доехал до заказчика

Испытать и оценить новую скоростную трассу М-12 уже успели многие. Житель Нижнего Тагила тоже рассчитывал проехаться по ней на «Тойоте Камри» с ветерком и без проблем. Однако смог добраться только до Комсомольского округа.

«Что-то не так?» — обеспокоенно поинтересовался тагильчанин у остановивших его сотрудников отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский». Те в ответ тоже задали вопросы, на первый взгляд, не выходящие за рамки обычной проверки на дороге: куда следует 35-летний мужчина, один ли в автомобиле. Водитель старался не показывать свою нервозность, но его выдали руки, которые он начал потирать после нескольких безобидных вопросов. Вскоре до автолюбителя дошло, что стражи дорог не собираются его отпускать, к тому же экипаж усилен оперативниками уголовного розыска. Сев в машину, он предпринял попытку уехать, но полицейские были начеку — водителя блокировали с двух сторон, надели наручники.

К месту задержания прибыли оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. Это по их просьбе коллеги из территориального органа внутренних дел остановили «Тойоту». Если до попытки бегства у сыщиков были какие-то сомнения, то теперь их не осталось: курьер ехал не пустой.

В багажнике среди вороха личных вещей задержанного полицейские нашли свертки с мефедроном и психотропными веществами общей массой свыше 26 кг. Чьи-то планы скоростной перевозки запрещенного груза по недавно открытой платной трассе потерпели полное фиаско, а вот полицейские, напротив, рассчитывают на успех.

— При появлении новой трассы М-12, проходящей через территорию Чувашской Республики, у сотрудников появились новые возможности вычислить потенциальных преступников, — отмечает заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии майор полиции Руслан Петрянкин. — Заезжая к нам со стороны других субъектов Российской Федерации, курьеры попадают в так называемый капкан.

Что примечательно, первым попался далеко не новичок. По информации УКОН, наркотики подозреваемый возил не в первый раз. Да и ранее он уже был судим, правда, по статьям, не связанным с наркобизнесом — за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Не завязав с криминалом в надежде на крупные доходы, сейчас он рискует получить и более суровое наказание. За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. И ждать суда фигуранту предстоит под арестом.

Задержаться в Чувашии по аналогичной причине придется и жителю Московской области: 50-летнего водителя «Ситроена» «тормознули» на той же платной трассе М-12 в Шумерлинском округе 19 января. В его багажнике оказалась партия поскромнее — около килограмма производного мефедрона, но, с точки зрения закона, это тот же особо крупный размер и аналогичное наказание в перспективе. Наркотики, по оперативным данным, безработный горожанин планировал сбыть в одном из соседних с Чувашией регионов. На время расследования уголовного дела участник преступной наркосхемы заключен под стражу.

P.S. В 2023 году сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике изъято порядка 150 килограммов запрещенных веществ. Так что «капканы», судя по всему, у оперативников расставлены не только на трассах.