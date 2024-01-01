Указом Главы Чувашии от 18 января восемь жителей республики удостоены государственных наград

Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Арсентьев Евгений Зиновьевич — директор ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», г. Чебоксары, полковник внутренней службы Сотников Павел Вячеславович — начальник отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике — Чувашии.

За вклад в достойное воспитание детей Знаком материнской славы Чувашской Республики «АННЕ» награждена Павлова Елизавета Изосимовна — мать пятерых детей, Яльчикский муниципальный округ.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» — Андреевой Галине Григорьевне — корректору АО «Газета «Советская Чувашия», Атамановой Лене Михайловне — редактору редакции детских изданий АУ «Издательский дом «Хыпар»;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» — Фархаеву Ринату Загрутдиновичу — директору ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»;

«Заслуженный спасатель Чувашской Республики» — подполковнику внутренней службы Дронову Роману Владимировичу — заместителю начальника управления — начальнику отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике — Чувашии;

«Заслуженный эколог Чувашской Республики» — Александрову Евгению Борисовичу — заместителю руководителя — начальнику отдела государственного контроля (надзора) по Чувашской Республике Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.