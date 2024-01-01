В Бердянский район Запорожья из Чувашии доставят цистерну и подъемник

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

И в этом году наша республика будет всячески помогать Бердянскому району Запорожья. Как сообщает телеграм-канал Бердянск.ру, в скором времени шефы из Чувашии доставят в район автоцистерну. Она очень пригодится для бесперебойного обеспечения жителей района водой. Кроме того, планируется поставка из Чувашии автогидроподъемника — для проведения ремонтно-восстановительных работ на линиях электропередачи.

Опубликовано: 23 января 2024 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.