В Бердянский район Запорожья из Чувашии доставят цистерну и подъемник

И в этом году наша республика будет всячески помогать Бердянскому району Запорожья. Как сообщает телеграм-канал Бердянск.ру, в скором времени шефы из Чувашии доставят в район автоцистерну. Она очень пригодится для бесперебойного обеспечения жителей района водой. Кроме того, планируется поставка из Чувашии автогидроподъемника — для проведения ремонтно-восстановительных работ на линиях электропередачи.