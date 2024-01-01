Потерпевшая сама набрала номер злоумышленницы

Обманите меня сегодня

За последние годы небывалой активности телефонных мошенников, когда счет украденных у жителей Чувашии денег перевалил за миллиард, сотрудников полиции, казалось бы, ничем не удивить. И все же, читая объяснения иных потерпевших, оперативники не знают, то ли смеяться, то ли зарыдать в голос. Именно такой случай произошел на днях с 54-летней жительницей Новочебоксарска, которая работает, между прочим, кассиром в одном из банков республики. Женщине позвонила «коллега» из Центрального банка, предупредила о взломе ее личного кабинета на портале госуслуг и попытках несанкционированного оформления кредитов. Телефонная собеседница обещала перезвонить после выходных, но не на ту напала.

Кассир поспешила в отделение полиции, где ей обстоятельно разъяснили, что звонили мошенники, и никакой угрозы нет, если не продолжать с ними общение. Дама заверила стражей порядка, что все поняла, но едва вышла за порог, тут же набрала номер телефона «специалиста Центробанка». На том конце провода, наверное, очень удивились подобной настойчивости жертвы, желающей быть обманутой именно сегодня, но виду не подали.

Лжеколлега выслала в мессенджере фото своего служебного удостоверения и договора для «проведения разбирательства» по взлому и отправила за кредитом в банк — это, мол, единственный способ опередить злоумышленников, которые хотят разорить бедную горожанку. Займ посоветовала оформить не по месту работы, а в другом кредитном учреждении. Там клиентке одобрили чуть больше 150 тысяч рублей, которые выдали без особых проволочек и наводящих вопросов. Вероятно, понадеялись, что уж кассир банка точно не станет брать деньги для мошенников. Как бы не так!

Личный телефонный консультант между тем продолжал планомерно подводить свою подопечную к завершающему этапу «секретной операции». Последовала команда установить в телефоне специальное приложение для оплаты смартфоном, затем ввести в приложении продиктованный номер карты. После этого жертве оставалось подойти к банкомату, положить в ячейку наличные, поднести смартфон к терминалу и — вуаля! — 150 тысяч рублей ушли на чью-то карту. На последующие телефонные звонки потерпевшей «Центробанк» не отвечал, ограничился голосовым сообщением: «Сама виновата, что перевела деньги мошенникам». Пожалуй, конкретно в данном случае с этим утверждением поспорить сложно…