Семья Николая и Алевтины Семеновых представит Чувашию на форуме «Родные — Любимые»

Источник вдохновения — семья

Сегодня на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ откроется Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые». Он соберет замечательные семьи из всех регионов страны и даст старт Году семьи, объявленному Владимиром Путиным. Большие и не очень, молодые и с многолетним родительским стажем, представители династий и поколений, семьи героев России и ветеранов СВО, а также активистов Движения Первых поделятся успехами и достижениями, расскажут о семейных традициях и ценностях, познакомят со своей малой Родиной. Чувашию на форуме представит семья Николая и Алевтины Семеновых из Чебоксарского округа.

В одной упряжке

Николай Анатольевич и Алевтина Мефодьевна вместе уже 20 лет, у них пятеро детей. Глава семьи — режиссер ГТРК «Чувашия», его супруга — артистка Чувашского театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Люди они творческие и активные, а в 2022 году Семеновы стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Творческая семья». К предложению поехать на форум в Москву супруги отнеслись как к новому этапу в своей жизни. Хоть и волнуются, признаются, что гордятся возможностью рассказать о традициях и культуре родной республики на всю Россию.

Тем, как трепетно Семеновы относятся к сохранению национальных традиций чувашского народа, можно только восхищаться. В уважении к предкам, к прошлому родного края супруги воспитывают и своих детей. По-другому, считают Николай и Алевтина, и быть не может. «Не нами придумано — не нам отменять, — придерживаются они народной мудрости. — Мы как продолжатели рода не имеем права забывать про народные традиции, которые из поколения в поколение передавались бабушками, родителями. И теперь наш черед передать все, что мы знаем и умеем, детям. Это такой закон природы. И не нам его нарушать. Если на нас все остановится, кажется, остановится сама жизнь…»

В гармонии с давно заведенным мироустройством Семеновы и построили свою семью. Так, по старинным чувашским обычаям сыграли свадьбу. Сначала, как полагается, к невесте пришли свататься. «Так получилось, что сваты приехали в день моего рождения — 23 января, — вспоминает Алевтина. — По чувашским традициям устраивать свадьбу нужно через непарное число недель. Смотрят еще, чтобы был новый месяц, новолуние. Так совпало, что самый удачный день, по подсчетам бабушек, выпал на 14 февраля — День всех влюбленных. С тех пор эта дата — день рождения нашей семьи».

По свадебному обычаю чувашей на жениха в тот день надели хомут и вручили в руки кнут, жену обрядили в сбрую и уздечку. Считалось, что отныне супруги должны нести любую ношу вместе и быть всегда в одной упряжке. А чтобы дорога жизни была гладкой и быстрой, на торжестве молодых встречали не хлебом-солью, а хлебом и сливочным маслом. Чтобы всегда находили общий язык и жили душа в душу.

Вареники всех объединяют

На форуме «Родные — Любимые» семьи из разных уголков страны, знакомя с особенностями своих регионов, приготовят национальное блюдо по своим рецептам. Для Семеновых трудностей с выбором не возникло: одно из любимых кушаний домочадцев — хуран кукли (вареники). В приготовлении участвуют все без исключения: вместе месят тесто, делают начинку, лепят, пробуют. Любят и с картошкой, и с творогом и зеленым луком, и с вишней, и с клубникой. Порой за один раз могут настряпать сразу с несколькими начинками. Все ингредиенты — свои: творогом угощают бабушки, ягоды собирают летом в саду и замораживают.

Как рассказала Алевтина Семенова, вареники — самое что ни на есть семейное блюдо, которое всех объединяет. «Всей семьей они и получаются быстрее, да и процесс, когда за дело берутся сразу много рук, веселее», — говорит мама. Особенно радуются такому творчеству дети. Каждый свой вареник узнает, старается придать ему «авторскую» форму и предпочитает съесть именно его. Даже если «пирожок» получился без начинки и не совсем ровный, малышей обязательно похвалят за упорство и труд.

Самой младшей в семье, Анечке, четыре года. Ване — семь лет, Семену — 11, Юле — 13, Валентине — 16. У каждого множество увлечений и интересов. Старшая — президент школы и староста класса, волонтер, активная участница Движения Первых, учится играть на гитаре. Юля, стипендиат, рисует, увлекается лепкой из глины и вольной борьбой. Семен участвует в конкурсах чтецов, играет в волейбол, ходит на вольную борьбу. Первоклассник Ваня вслед за старшими тоже занялся борьбой. На соревнования, в которых участвуют ребята, Семеновы ходят всей семьей и всегда поддерживают друг друга.

По вечерам в этой большой и дружной семье принято собираться за одним столом за ужином. Даже если родители задерживаются после работы, старшая дочь Валя обязательно что-нибудь придумает вкусное и встретит угощением маму и папу. Пробует силы в готовке и семилетний Ваня — может сам пожарить яичницу, причем старается сделать для домашних сюрпризы: кетчупом нарисует глазки, из свежего перца выложит ротик. «Когда дети что-то придумывают к твоему приходу, желая помочь, это вдвойне приятно. Хочется и творить, и жить, и быть», — радуется Алевтина.

«За стол мы всегда садимся все вместе. Если кто-то задерживается, ждем до последнего, пока он не придет, и только потом ужинаем. Это одна из наших повседневных традиций», — рассказывают Семеновы. Собравшись, за чаем обсуждают, как прошел день у каждого, какие радости и печали были, какие оценки в школе поставили, что получилось, а что — нет, и что нужно сделать, чтобы получилось… «С детьми нужно разговаривать. Вообще, в семье нужно разговаривать, общаться, договариваться, — считает мама Алевтина. — Вечер должен проходить в семье, в тепле и в душевных разговорах».

Еще Семеновы любят всей семьей ходить в баню. Суббота или воскресенье у них — банный день и заодно день генеральной уборки. «После бани, так повелось, мы устраиваем посиделки за блинами с компотом. Это, можно сказать, еще одно наше традиционное семейное блюдо», — улыбается Алевтина Семенова. Воскресный день семейство, как правило, проводит активно: на катке, в бассейне, в игровом центре, в кино, театре или устраивают небольшие праздники дома. Глава семейства, Николай Анатольевич, прекрасный гармонист, и как только он берет в руки инструмент, домашний ансамбль сам по себе собирается. «Бывает, я готовлю ужин, папа берет гармошку, дети — кастрюлю, ложки, миски, другие подручные средства и с ходу что-нибудь придумывают. Это сразу поднимает настроение и создает особую атмосферу в семье», — делится мама.

Семья — это каждодневный труд

«Семья — мой источник вдохновения», — признается мама пятерых детей Алевтина Семенова, которую к тому же хорошо знают и любят зрители. Дети, по ее словам, самый лучший мотиватор: вместе с ними развиваешься и учишься новому. И, конечно, семья, как считают многодетные родители, это каждодневная тяжелая работа. «В семье нужно постоянно трудиться: и родителям, и детям. Это общий труд», — уверены они. У Семеновых, например, есть даже целая система в приучении детей к посильной работе: у каждого ребенка — своя зона ответственности по дому и свои обязанности. Родители превращают все в интересную игру — и дело сделано, и все довольны.

На форуме «Родные — Любимые» Семеновы расскажут о себе еще и как о творческой семейной династии. Вместе с ними в Москву отправилась мама главы семьи. Родители Николая Анатольевича — Анатолий Николаевич и Елена Леонидовна — давние участники народного театра Татмышского сельского клуба Аликовского округа. Кроме того, почти ежедневно они плетут маскировочные сети для бойцов СВО, любят петь и танцевать, не пропускают премьеры в чебоксарских театрах. Сцена, к слову, когда-то познакомила и самих Николая и Алевтину. Во время учебы в институте культуры они сыграли в дипломном спектакле их общей знакомой роли дедушки и бабушки. С тех пор вместе.

«Самое важное в семье — слушать и слышать», — отмечают супруги. А в Чувашии семьи всегда славились уважением к традициям, старшим, своим истокам. Об этом Семеновы и расскажут на ВДНХ.