Более 50 предприятий из 15 регионов примут участие в выставке «Картофель-2024»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Межрегиональная выставка пройдет 29 февраля — 1 марта в МТВ-Центре города Чебоксары. Организаторами единственного в стране отраслевого форума выступают Минсельхоз Чувашии, Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха и казенное унитарное предприятие республики «Агро-Инновации».

В рамках программы запланированы научно-практическая конференция, деловые встречи, круглые столы, демонстрация коллекции сортообразцов картофеля, дегустации. Как показывает практика, особой популярностью у посетителей выставки пользуется торговля семенным картофелем. В числе участников — предприятия Кировской, Костромской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областей, Ставропольского края, республик Марий Эл, Татарстан, Мордовия и Чувашия, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Заявочная кампания продолжается.

В этом году выставка станет шестнадцатой по счету.

Опубликовано: 16 января 2024 г.


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