Обыграть Чапая, зарядиться силой Чувашии

На экспозиции республики на ВДНХ интересно и детям, и взрослым

Великолепная возможность прикоснуться к культуре Чувашии есть сейчас у всех посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. До 28 января, как уже писала «СЧ», на экспозиции республики «солирует» Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела. Чувашские артисты, музыканты, музейщики, библиотекари и многие другие работники отрасли постарались сделать знакомство с регионом ярким и запоминающимся на всю жизнь. И судя по ежедневным аншлагам у стенда Чувашии, у них это получается.

Праздник каждый день. Это, пожалуй, самое точное описание происходящего в чувашском «доме». Танцы, музыка, разнообразные интерактивы и игры — гостям экспозиции некогда скучать. В первые дни, напомним, здесь заправляли артисты Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца и сотрудники Чувашского национального музея. Люди с удовольствием повторяли плавные танцевальные движения, наряжались в чувашские национальные костюмы, собирали из пазлов карту страны. «Делаем движения руками, как будто белье полоскаем, а теперь ладонь подносим к лицу — стесняемся», — объясняет элементы чувашского танца солист ансамбля Наиль Мингазов. В пляс пускались и стар, и млад, и в одиночку, и целыми экскурсионными группами. Особенно приглянулись людям чувашские наряды и головные уборы.

Порой, чтобы сфотографироваться в национальном одеянии, посетители выстраивались в очередь. С интересом облачались в расшитые узорами одежды не только женщины, но и мужчины. «Удивительно, как всем идет и как преображает людей национальный костюм!» — отмечали сотрудники музея.

Отдельный день в программе Чувашского национального музея был посвящен чувашской вышивке и получил название «Красота по-чувашски».

Под руководством сотрудницы Музея чувашской вышивки и вышивальщицы Татьяны Петровой любой желающий мог вышить своими руками небольшую брошь-оберег с чувашским узором. Мастер-класс пришелся посетителям по душе: изящный аксессуар с узором «кеске» удачно вписался в современные наряды. Его терпеливо вышивали даже мальчики. «С удовольствием будем носить чудесные брошки-обереги, — рассказала семья Просветкиных из Ростовской области о мастер-классе. — Рекомендуем всем побывать на стенде Чувашии. Здесь такие приятные и отзывчивые девочки, которые помогут, если что-то не получается».

Заинтересовались древним чувашским искусством и журналисты Первого канала. Узнав о тонкостях вышивки от Татьяны Петровой, телевизионщики тоже собственноручно смастерили брошь. О том, как это было, телезрители узнают из эфира Первого канала. «Узор на броши взят с кеске — орнамента в форме ромба, который чувашки вышивали на нагрудной части женской рубахи. Это главный женский оберег. Теперь он защищает и главный телеканал страны», — отметили в музее.

Героем следующего дня стал Василий Иванович Чапаев. С начдивом не только фотографировались, но и сыграли в шашки. В восторге гости и от чувашских песен в исполнении ансамбля народной песни «Т?р?н ен» Туруновского сельского Дома культуры Чебоксарского муниципального округа под руководством Валерия Васильева. А мастер-изготовитель чувашских традиционных духовых инструментов Николай Фомиряков удивил музыкальными инструментами из подручных материалов. В руках талантливого человека все поет: и камыш, и перо, и высохший стебель борщевика. Сыграть на диковинках могли все, кого привлекли необычные звуки, доносившиеся с чувашского стенда.

Впрочем, было чему удивиться не только жителям России. Как рассказали в Минкультуры Чувашии, экспозиция республики привлекла гостью из Японии. Японка Норико изучает в России русский язык. На выставке «Россия» она частый гость, но особенно ее впечатлила Вышитая карта России. «По карте можно изучать всю Россию, это безумно интересно», — говорит жительница Страны восходящего солнца. На площадке Чувашии она так ловко собрала из пазлов Вышитую карту России, что впечатлила даже музейщиков. «Удивительно, но Норико может посоревноваться в сборке карты России даже с сотрудниками Чувашского национального музея. Можно сказать, мы встретили своего фаната. Хотя гостья еще не очень хорошо владеет русским языком, но общаться с ней очень интересно. И приятно, что проект Чувашии «Вышитая карта России» проникает в сердца зарубежных гостей», — рассказала пресс-секретарь музея Оксана Иванова. Японка с удовольствием сфотографировалась в чувашском костюме и так прониклась чувашской вышивкой, что уже планирует приехать в Чебоксары.

Продолжила работу чувашской экспозиции программа Чувашского драматического театра. Артисты читали отрывок из поэмы «Нарспи», гримеры «состаривали» актера при помощи специального грима, среди посетителей разыгрывали сертификат на посещение любого спектакля театра. Затем эстафету знакомства с традициями чувашского народа перенял Республиканский центр народного творчества ДК тракторостроителей. Так, фольклорный ансамбль «Ен?шсем» Вурман-Янишевского сельского Дома культуры Канашского округа показал, как в Чувашии провожали солдат. Зрителями обряда, к слову, стали российские военнослужащие.

А сегодня посетители главной выставки страны, заглянув на стенд Чувашии, отправятся в захватывающее путешествие по истории и культуре республики, в которое приглашает Национальная библиотека. Программу библиотеки, как рассказывают в республиканском Минкультуры, откроет интеллектуальная игра «Солнечная Чувашия». Участников ждут соревнования в сообразительности и скорости по станциям «Руническая криптография», «Поэтическая невесомость», «Спилс-ориентирование по Чувашии» и другие развлечения. Победителям гарантирована награда — виртуальная карта гостя, открывающая возможность познакомиться с культурой и традициями республики. Много интересного приготовил и театр кукол. Зрителям представят отрывки из любимых спектаклей, научат кукловождению и покажут, как обращаться с перчаточными и тростевыми куклами и марионетками.

Кстати

Остап с Кисой научат беречь денежки

Сегодня на выставке-форуме «Россия» пройдет День финансов. По этому поводу Минфин Чувашии проведет творческий интерактив, главными героями которого станут Остап Бендер и Киса Воробьянинов из знаменитого романа «Двенадцать стульев», рассказывает телеграм-канал «Чувашия благодарит». Герои будут «орудовать» на стенде Чувашии и, используя свои хитрые схемы, постараются «нажиться» на доверчивости посетителей выставки. Активность призвана показать гостям экспозиции, какие уловки сегодня применяют мошенники, и по каким признакам можно понять, что рядом с вами недобросовестный человек. Персонажи выбраны не случайно — их по праву считают самыми известными, пусть и вымышленными аферистами, промышлявшими в России в последнем столетии.