Старшеклассница из Новочебоксарска прошла стажировку в модном доме Игоря Гуляева

МТС сообщает о завершении стажировки победительницы всероссийского творческого образовательного проекта «Поколение М» Карины Александровой. 16-летняя жительница Новочебоксарска стала лучшей в номинации «MTS-Fashion» и прошла стажировку у известного российского дизайнера Игоря Гуляева.

Конкурс для молодых модельеров проходил на онлайн-платформе проекта МТС «Поколение М». Участники 11-18 лет создавали свою коллекцию одежды из экоматериалов и загружали работы на сайт. Эскизы Карины Александровой оценил fashion-гуру Игорь Гуляев и пригласил на стажировку в свой модный дом.

«Встреча с дизайнером оказалась незабываемым событием. Созданная им атмосфера, переплетение искусства с уютом и стилем позволили мне почувствовать настоящий творческий праздник. Однако, самое удивительное – это общение с самим Игорем. Эта встреча стала очень важной для меня, это возможность увидеть настоящие шедевры и погрузиться в мир творчества», — поделилась своими впечатлениями победительница.

Юная дизайнер из Новочебоксарска говорит, что мечтает открыть свой бренд одежды. При этом девушка имеет разносторонние интересы – она увлекается не только рисованием и созданием эскизов, но также историей и литературой, к тому же окончила музыкальную школу. В свободное время Карина любит изучать историю моды.

В творческом сезоне 2024 года проект «Поколение М» запустил бесплатную всероссийскую программу по цифровой моде. Подростки могут получить базовые навыки дизайнера цифровой одежды, освоить технологии 3D-моделирования, а также узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети разные элементы дизайна. По итогам обучения школьники создадут собственную виртуальную модную коллекцию, а лучшие работы будут выпущены в коллаборации с популярным фэшн-брендом.