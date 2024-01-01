«Королева спорта» заглянет в Чебоксары

Согласно календарному плану Всероссийской федерации легкой атлетики наша республика в 2024 году примет престижные старты. По традиции сильнейшие спортсмены страны приедут на Всероссийские соревнования памяти Ардалиона Игнатьева, которые состоятся 22 июня. Также в Чебоксарах запланировано проведение Кубка России по легкой атлетике и первенства страны по спортивной ходьбе среди юношей и девушек до 16 и 18 лет, а также юниоров и юниорок до 20 лет — оба состязания пройдут с 6 по 9 июля.