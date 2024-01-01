Компания из Чувашии участвует в конкурсе российских брендов «Знай наших»

Группа компаний FIXIT из Чувашии одна из первых подала заявку на участие в конкурсе российских брендов «Знай наших», цель которого — поддержка развития перспективных отечественных производителей.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики, принять участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса с высокой степенью локализации производства. Заявки принимаются в нескольких номинациях: «Потребительские товары», «Продукты и питание», «Креатив», «Информационные технологии», «Высокие технологии». Победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах, обучение от профессионалов отрасли и экспертов по брендингу, бесплатное участие в крупных мероприятиях.