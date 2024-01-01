В новый год — с музыкой и подарками

Пять праздничных концертов в подшефном Бердянском районе дали артисты из Чувашии. Перед жителями сел Дмитровка, Андреевка, Осипенко, Азовское и Нововасильевка выступили представители Чувашской государственной академической симфонической капеллы и Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, сообщает телеграм-канал Бердянск.ру. Гости из Чувашии не только порадовали публику своими зажигательными выступлениями (и взрослые, и юные зрители подпевали нашим артистам и танцевали под их песни), но и привезли новогодние подарки детям Бердянского района.
Опубликовано: 10 января 2024 г.
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