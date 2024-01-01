Самбисты оттачивали мастерство для будущих побед

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На базе столичной спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова завершились международные спортивные сборы самбистов. Тренировочные занятия проходили в рамках декады спорта и здоровья.
В Чувашию для подготовки к предстоящим соревнованиям приехали спортсмены из 10 регионов нашей страны: республик Татарстан и Марий Эл, Нижегородской, Кировской, Пензенской, Мурманской, Рязанской, Самарской и Владимирской областей, Москвы, а также самбисты из Казахстана. Под руководством опытных наставников атлеты выполняли специальные упражнения, боролись в тренировочных спаррингах, а также обсуждали тактику ведения схваток.
«Желаю спортсменам плодотворной работы, заряда сил, оптимизма и новых побед в наступившем году!» — отметил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Опубликовано: 9 января 2024 г.


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