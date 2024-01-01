В Вурнарском округе при пожаре пострадали 10 человек

10 человек пострадали 3 января во время пожара в частном доме в деревне Кожар-Яндоба Вурнарского округа. Жилое одноэтажное здание загорелось около 23.00 час. ночи. Внутри в этот момент находились семеро взрослых и трое детей: хозяева и родственники, приехавшие в гости.

Люди смогли самостоятельно покинуть охваченный огнем дом, но получили травмы. Госпитализация потребовалась девятерым пострадавшим. В их числе – два мальчика и девочка в возрасте от 5 до 12 лет, три женщины и трое мужчин. Все они доставлены в ожоговое отделение РКБ города Чебоксары.

Пожар потушен спустя час на площади почти 190 кв. метров. Пламя также повредило часть надворных построек. В ликвидации возгорания были задействованы три единицы пожарной техники. Причина случившегося выясняется.