В Чебоксарах введен в эксплуатацию ЖК «Ривьера» на площади Речников, 9

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Восстановлены права 107 участников долевого строительства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава Чувашии Олег Николаев.

Строить высотку начинало ООО «Фирма «Старко» в 2015 году. В 2020-м застройщик был признан банкротом и включен в Единый реестр проблемных объектов. Федеральный Фонд развития территорий принял решение о завершении строительства. Застройщиком выступил республиканский Фонд защиты прав дольщиков, генподрядчиком — ООО «Глобус».

Отметим также, что в отношении бывшего директора «Старко» было возбуждено уголовное дело: он обвинен в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве домов. Уголовное дело направлено в Московский районный суд города Чебоксары.

Опубликовано: 28 декабря 2023 г.


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