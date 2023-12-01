Елка в Вурнары все-таки не опоздала

Еще в начале недели новогоднего настроения в центре Вурнар не ощущалось совсем. 26 декабря на календаре, а на главной площади поселка вместо праздничной елки — железный остов, вместо Деда Мороза — симпатичный песик…

«По контракту подрядчик должен был установить главную красавицу Нового года до 20 декабря, — сообщила в своем телеграм-канале вурнарская газета «Çĕнтерӳ çулĕ» (Путь победы). — Жители Вурнар обеспокоены тем, что главной елки округа до сих пор нет на площади…»

И вот проблема решена. «Поскольку прежний подрядчик уклонился от заключения контракта и выполнения работ, установку елки в Вурнарах в настоящее время выполняет подрядная организация ООО «Максимум», контракт с ним заключен», — сообщили «СЧ» в администрации Вурнарского округа. Вчера в Вурнарах полным ходом шел монтаж высокой («рост» — 12 метров) новогодней красавицы. Гирлянды и игрушки на елке тоже обязательно появятся.