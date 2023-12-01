На площадке Чувашии можно расписать пряник и получить открытку с Хĕл Мучи

«Россия» в ожидании праздника

На выставке «Россия» в Москве сейчас царит новогоднее настроение. На ВДНХ продолжаются Дни регионов, экскурсии, мастер-классы и дегустации. Открылся фестиваль ледяных скульптур, где каждый может попробовать себя в роли резчика по льду. Богаче стала фермерская ярмарка, которая в преддверии зимних торжеств пользуется большим спросом: ну где еще увидишь такое разнообразие деликатесов со всех уголков России к праздничному столу.

«Вкусно» и на выставочной площадке Чувашии — детей тут угощают конфетами, а взрослых — натуральным медом из Ядринского муниципального округа. Получить лакомство в подарок можно за правильные ответы на загадки.

Между тем сфера образования Чувашии продолжает презентовать на выставке свой потенциал. В минувшие выходные педагоги дополнительного образования домов творчества проводили занятия: вместе с посетителями экспозиции создавали картины из шерсти, украшали сувенирные валенки, расписывали свистульки национальными чувашскими узорами. Затем коллег сменили преподаватели Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции. Что вкусненького подать на новогодний стол и как оригинально его сервировать — обо всем этом можно было узнать из уст настоящих профессионалов. Преподаватели техникума тоже приготовили свои мастер-классы — по украшению пряников и созданию праздничного декора. Ну а сегодня эстафету примут педагоги Чебоксарского электромеханического колледжа. Гостей ждут беспроигрышная лотерея и розыгрыш подарочного сертификата на скидку на обучение в колледже.

Новогоднее настроение создают на выставке и Деды Морозы из национальных республик. Они поочередно выходят на главную сцену ВДНХ и презентуют особенности культур народов страны. На днях гостей выставки поздравили с наступающим торжеством зимние волшебники из Чувашии и Марий Эл — Хĕл Мучи и Йушто Кугыза. У чувашского чародея, кстати, много схожих черт с «собратом» из Великого Устюга. Он также носит кафтан, меховую шапку и ходит с посохом. Но желания исполняет по-особому — с помощью заветного сундучка и часов, что приносят счастье.

Неотъемлемый атрибут облика нашего «дедушки» — дудочка, оттого чувашского Мороза на ВДНХ называют самым музыкальным. К слову, именно такой образ Хĕл Мучи представлен на почтовой открытке. В преддверии праздников была выпущена серия пост-карточек с Дедами Морозами из разных регионов страны. Открытку можно получить на стенде Чувашии в павильоне № 75, написать пожелание и бесплатно отправить на имя волшебника.

КСТАТИ

Новый год на выставке «Россия» можно встретить 11 раз — по числу часовых поясов. По словам организаторов выставки, это отличный повод, чтобы 31 декабря посетить ВДНХ и загадать 11 желаний, которые обязательно сбудутся. В канун Нового года каждый час возле главной елки выставки будут появляться Деды Морозы с подарками и поздравлять с праздником жителей страны. Кроме того, посетителей ждут увлекательный квест с призами и концерт, где выступят Глюк’oZa, МакSим, Юлия Паршута, группы «PIZZA», «Дискотека Авария» и другие звезды.