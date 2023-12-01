За последнюю неделю в Чувашии наблюдается, в основном, стабильность цен на бензин

Отмечается подорожание дизельного топлива, что связано с переходом на продажу зимнего вида ГСМ, сообщили в Минэкономразвития республики. При этом в период с 11 по 18 декабря наблюдалось снижение цен от 0,8% до 4,3% на бензин марки АИ-92 на семи АЗС. Наибольшее снижение цены составило 2,10 руб.

В то же время повысились цены на бензин АИ-92 на пяти АЗС. Максимальная цена составила 50,12 руб., а на бензин А-95 — до 55 руб. На дизтопливо на 27 АЗС повышение цен колебалось в диапазоне 0,6% — 12,6%. Это связано с завозом зимнего вида дизельного топлива «Арктика».