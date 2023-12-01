На площадке Чувашии на ВДНХ стартовали дни Минобразования Чувашии

«Классные встречи», интеллектуальные шоу

Около 40 мастер-классов подготовило Минобразования республики для посетителей стенда Чувашии на международной выставке «Россия» в Москве. Новогодние открытки и сувениры, вышитые салфетки, расписные свистульки и обереги — на площадке региона все это можно попробовать сделать своими руками. А заодно поучаствовать в познавательных играх и квестах, проверить свои интеллектуальные способности на Дне кроссворда, ну и, конечно, получить подарки.

Свой потенциал в образовательной сфере республика будет презентовать в 75-м павильоне ВДНХ три недели. Открыл экспозицию в минувший вторник министр образования республики Дмитрий Захаров вместе со студентами и школьниками Чувашии. Он рассказал, что подготовлена насыщенная программа — от творческих занятий до интеллектуальных шоу. Главный акцент будет сделан на специфике региона. По словам Захарова, в сфере образования важно показать, что Чувашия — многонациональная республика, где дружно живут разные народы, но при этом трепетно и бережно относится к сохранению родного языка и самобытной культуры.

Поддержать «запуск» нового тематического направления на выставке прибыли депутаты Госдумы Алла Салаева и Анатолий Аксаков. Алла Леонидовна провела «Классную встречу» со студентами-отличниками колледжей и техникумов, а также выпускниками, которые сейчас учатся в ведущих московских вузах.

КСТАТИ Важным событием на площадке Чувашии на ВДНХ стало подписание соглашения Минобразования республики с издательством «Просвещение» о создании учебника «Региональная история» для 5-7 классов. По словам министра Захарова, новый учебник по истории Чувашии ляжет на стол наших школьников со следующего учебного года. В нем, в частности, будет рассказываться о материальной и духовной культуре народов, населяющих регион, и развитии добрососедских отношений между ними.

«Важно воспитывать в себе чувство ответственности и учиться на протяжении всей жизни. Если ты уверенно идешь к своей цели, работаешь над собой — обязательно все получится, и любых вершин можно достичь», — напутствовала студентов депутат.

Встреча с молодежью, по ее мнению, получилась теплой, открытой, вдохновляющей. «Ребята открыты миру, а мир открыт для них. Самое лучшее и большее, чем мы можем с ними поделиться — искренностью и своим опытом», — сказала Алла Салаева. Кроме того, парламентарий дала интервью в телестудии международной выставки-форума. Во время беседы с журналистом она рассказала о главных достижениях отрасли образования Чувашии, которые, по ее мнению, заключаются в формировании равных возможностей для детей.

Между тем Анатолий Аксаков пообщался с педагогами и учениками Красночетайского и Красноармейского муниципальных округов, приехавшими на выставку. Заглянули на площадку Чувашии и школьники из Сахалина. Депутат говорил с детьми об искусственном интеллекте, о том, как воплотить мечту в жизнь. Спрашивали ребята председателя Комитета по финансовому рынку и о том, трудно ли быть политиком…

Стартовали на открытии «образовательного марафона» и мастер-классы от лучших педагогов республики. Специалисты образования презентовали коллекцию чувашских национальных костюмов, а также оригинальный наряд елочки. О том, чему будут посвящены другие интерактивы и в какое время они пройдут, можно узнать из афиши на официальном сайте выставки. Краткий анонс предстоящих событий разместил в своем телеграм-канале и вице-премьер республики — полномочный представитель Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков.

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С автографом Президента страны

Трехмиллионный посетитель выставки «Россия» Алексей Козырев из Алтайского края получил в подарок открытку с поздравлением и подписью Президента России Владимира Путина. Кроме того, для него и его супруги организовали экскурсию в павильоне № 15 «Строим будущее. Россия в движении», где семье вручили сертификат на поездку на космодром «Восточный».

Напомним, двухмиллионным посетителем выставки стал Марат Сабитов из Казани. Он получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. А миллионному гостю — Светлане Сулеймановой из Пензы — подарили билеты в Большой театр и посулили оплатить проезд из Пензы в Москву и обратно.

Призы можно получить и в павильоне регионов. Чувашия, например, проводила розыгрыши туров выходного дня, путевок в санаторий, сертификатов на медуслуги. Готовит сюрпризы и региональное Минобразования. Как ранее заявлял руководитель ведомства Дмитрий Захаров — без подарка не останется ни один ребенок, посетивший стенд Чувашии.