История одной вакцинации в сериале «Царская прививка»

Под занавес года друг за другом вышли сразу три сериала об эпохе Екатерины Великой, где императрицу сыграли Марина Александрова, Елизавета Боярская и Ирина Пегова. Это дало повод зрителям сравнивать исполнительниц (насколько они близки к образу реальной Екатерины), оценивать «закрученность» сюжета, да и в целом качество картин. Обзор посвящен мини-сериалу «Царская прививка», в котором нашли отражение события 1768 года, когда императрица решила подать пример всем жителям страны и вакцинировалась от оспы.

Режиссер — Егор Анашкин,

количество серий — 8,

места съемок: музей-заповедник «Царское Село»

Политический заговор и любовная драма на фоне эпидемии

Сама эпидемия могла выступить в качестве темной силы, которой противостоят положительные герои, но создатели сериала добавили антагонистов другого толка. И на экране появились отравительница Ксения Большакова (Светлана Смирнова-Кацагаджиева) с мечтой отомстить императрице и священник Дарий, призывающий паству скинуть немку с трона и уверяющий, что это из-за ее грехов Бог наслал на Россию смертельную заразу. Уже наметилось и будущее противостояние Екатерины с цесаревичем Павлом, только здесь ему 14 лет, и стать настоящим антагонистом своей матери у мальчишки пока кишка тонка.

Какой исторический сериал без любовной линии? И в сценарии был прописан любовный четырехугольник. Бывшая любовница графа Никиты Панина Ксения Большакова возвращается из Англии, куда императрица насильно выдала ее замуж. Она овдовела и надеется, что с Паниным все еще может сложиться, тем более он так возвысился при дворе. Но стареющий Никита Иванович собирается жениться на юной фрейлине Анне Мамоновой. Анна, в свою очередь, начинает вздыхать по молодому дворянину Владимиру Бельскому, чье поместье находится недалеко от Екатерининского дворца в Царском Селе. Владимир Августович выучился на врача, лечит своих крепостных и понимает, что противостоять оспе можно только с помощью вакцинации. Так что эпидемия — это лишь исторический фон, на котором разыгрываются две драмы: любовная и политическая.

Графа Панина в сериале почему-то повысили до канцлера Российской империи, то есть второго лица в государстве, хотя в реальности он никогда им не был, а служил в должности президента Коллегии иностранных дел, то есть по сути руководил МИДом того времени. Вообще именно его фигура вызывает больше всего вопросов. На портретах и в воспоминаниях современников Панин предстает тучным человеком: «его тело представляло одну массу жира», он много ел, вставал лишь в обед, вечера проводил за карточной игрой, а государственными делами занимался от силы 2-3 часа в день. Вернее сказать, в ночь.

Как эта характеристика сочетается с худым, высоким, стремительным Филиппом Янковским, которого пригласили на роль Панина? Может, потому, что Янковский сейчас играет в основном персонажей с двойным дном, и Панин был таким же. Служа императрице, он составил проект Конституции, ограничивающей самодержавие, который потом был передан его воспитаннику — цесаревичу Павлу. В исполнении Янковского Панин получился слишком энергичным, деятельным, хватким и жестким. Многие зрители писали в отзывах, что Сергею Колтакову, сыгравшему графа в сериале «Екатерина», эта роль подходит гораздо больше, чем Янковскому.

Из «Екатерины» в «Царскую прививку» перекочевал Сергей Марин, в обоих фильмах примеривший на себя образ Григория Орлова. Ему даже грим особо не меняли. Только здесь он персонаж, скорее, отрицательный, потому что постоянно убеждает императрицу отказаться от затеи с вакцинацией: «Думаю, глупости это — здорового человека заразой травить». И получается, что не только черты характера, но еще и отношение к прививке делит всех героев на положительных и отрицательных. Среди первых: сама Екатерина, врач Владимир Бельский (Антон Денисенко) и священник отец Иван (Юрий Кузнецов), остальные придворные и крестьяне — на темной стороне силы. И, конечно, жаль, что нам показали только, как привилась государыня, и не сняли сцену массовой вакцинации.

В какой-то момент история с заговором против Екатерины и попыткой ее отравления Ксенией становится главной, а эпидемия как будто отходит на второй план. Хотя потом боролись с болезнью и в ХIХ веке, и в начале ХХ. Есть данные, например, что в Чувашии полностью победить оспу удалось только к 1936 году благодаря обязательному оспопрививанию, которое ввело советское правительство. Это не только снизило смертность, но и сделало людей более привлекательными внешне, потому что рубцы и шрамы от оспы изуродовали немало лиц. Часто в произведениях ХIХ века в описании героя авторы добавляли что-то вроде: «лицо его было рябым от оспенных следов».

Три Екатерины на растерзание зрителей

В 1768 году Екатерине 39 лет, она красивая женщина и ничего не боится так, как оспы. И в сериале этот страх показан.

Другое дело, что приглашение Ирины Пеговой на роль самой могущественной из российских императриц разделило зрителей на два лагеря. Особенно возмущаются те, кому понравился образ, созданный Мариной Александровой в «Екатерине». Пишут, что хотя Пегова лицом и фигурой больше похожа на реальную императрицу, но ей не хватает роста и харизмы. Она, скорее, помещица, а не государыня российская.

Все-таки для роли Екатерины Великой внешность не так важна, как умение передать характер женщины, которая, будучи по рождению немкой и лютеранкой, смогла больше 30 лет править православной Россией, выигрывая войны, избавляясь от самозванцев и распутывая бесконечные дворцовые интриги и заговоры. Если в человеке нет породы и стати, то сыграть ее невозможно. Пегова пытается изобразить Екатерину в гневе, но вместо мощи и величия мы видим взбалмошность. Глаза у актрисы слишком добрые. Это не Александрова или Боярская, которым легко дается высокомерный насмешливо-ледяной взгляд, такой, что подойти страшно. Зато Пегова хороша в материнских сценах с Павлом, когда цесаревич заболел, и двор, естественно, решил, что это оспа.

Но от зрителей досталось не только Пеговой. Марину Александрову критиковали за то, что в последнем сезоне «Фавориты» она не пожелала играть в возрастном гриме, и в 60 ее Екатерина выглядела на 40. Елизавету Боярскую, сменившую Юлию Снигирь во втором сезоне «Великой» (он уже доступен на Кинопоиске), обвиняют в слишком скучной и неестественной игре. И опять-таки стройная фигура Боярской не имеет ничего общего с раздобревшей к этому возрасту императрицей.

Но вернемся к «Царской прививке». У Светланы Смирновой-Кацагаджиевой, год назад сыгравшей Анну Иоанновну в сериале «Елизавета», здесь снова яркая отрицательная роль. Учитывая, что ее героиня Ксения Большакова приехала из Англии, то это прямо новое воплощение Миледи из «Трех мушкетеров». Одержимая местью императрице, ревностью к Анне Мамоновой, желанием получить власть и деньги, она не останавливается ни перед чем. Были моменты, когда казалось, что Ксения готова соблазнить даже 14-летнего наследника престола, если это поможет ей достичь цели.

Запоздалый ответ антиваксерам

Опять-таки на фоне больших биографических сериалов в несколько сезонов «Царская прививка» с ее небольшим бюджетом кажется бедной родственницей. Все действие происходит в Царском Селе. С одной стороны это объяснимо тем, что двор находится на карантине, но с другой — видно: все снято буквально на одном пятачке. Нет размаха, нет интересных локаций. Еще и необычный формат для телеканала «Россия» — серии по 25 минут. Для платформы «Смотрим» нормально, но, видимо, когда сериал пойдет в телевизионном эфире, их будут сдваивать.

Есть ощущение, что он вышел слишком поздно. Более своевременной эта история смотрелась бы полтора-два года назад, когда в пандемию коронавируса в стране подняли голову антипрививочники. Тогда не лишним было бы напомнить, что вся мировая история борьбы с вирусами — это еще и история изобретения вакцин. Но никаких отсылок к настоящему, когда в антипрививочниках ХVIII века угадываются наши современники, в сериале нет. Наверное, именно со временем выхода «Царской прививке» не повезло: и потеряла актуальность тема вакцинации, и новые сезоны «Екатерины» и «Великой», которые вошли в топ-250 лучших мировых сериалов по версии Кинопоиска, просто затмили экранизацию этого небольшого эпизода из жизни российского императорского двора в ХVIII веке.