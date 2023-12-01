Юных путешественников Чувашии пригласили на «Классные встречи»

С первых шагов по родному краю…

И лютый мороз этим ребятишкам не помеха, когда есть возможность куда-нибудь поехать и увидеть что-то новое и интересное. На то они и самые активные путешественники республики, готовые преодолевать десятки километров по городам и весям в поисках необычного, удивительного и познавательного.

Ядрин, Цивильск, Шумерля, Батырево, Шемурша, Янтиково — почти со всех уголков Чувашии собрались в Чебоксарах в минувшую пятницу около двух сотен юных туристов. К слову, все эти ребята — участники масштабного проекта «Книга моих путешествий», в рамках которого более 100 тыс. школьников республики в течение всего этого года смогли бесплатно путешествовать по своему региону. Дети заново открыли для себя Чувашию, погрузились в ее историю, традиции и культуру.

За несколько часов до торжественного подведения итогов Года счастливого детства самых активных школьников-путешественников пригласили на «Классные встречи». Для детей организовали десять площадок «по интересам» в учебных заведениях, спортивных и культурных учреждениях, а также министерствах, где они смогли пообщаться с интересными людьми — экспертами в самых разных областях.

Так, участники трека «Чувашия туристическая» (ребята из Чебоксар, Новочебоксарска и Шумерли) в стенах Дома правительства республики встретились за чашкой чая с депутатом Госдумы Аллой Салаевой. Школьники поделились с ней своими впечатлениями от поездок, а парламентарий поведала о том, как будет дальше развиваться туризм в родном регионе.

Алла Леонидовна была приятно удивлена тем, как сильно школьники увлечены путешествиями. Например, шестиклассница Лиза Шумикова из 44-го лицея Чебоксар успела посетить в этом году 44 локации из «туристического дневника», Диана Рафикова из 5-й гимназии столицы — 40, а ученица 18-го новочебоксарского лицея Лера Олина — 20.

АЛЛА САЛАЕВА, депутат Госдумы: «Детские путешествия по родному краю стали лейтмотивом самого детского года в истории нашей республики — туристами на малой родине стали более 100 тысяч школьников всех возрастов! Некоторые из них к ноябрю успели посетить более 20 экскурсионных объектов из тех, что собраны нами в путеводителе. А выбор у ребят действительно был большой: это музеи и туристические центры, этнокомплексы и природные парки, учреждения здравоохранения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия».

Депутат рассказала, что каждый объект для детского туризма тщательно подбирался инициаторами проекта вместе с министрами, директорами учреждений и предприятий. Кстати, сама Алла Салаева как руководитель рабочей группы по развитию детского туризма Комитета Госдумы по туризму и руководитель оргкомитета Года счастливого детства в Чувашии лично возглавила проект. «Получилось ярко, интересно, а главное, все эти поездки непременно запомнятся детям! Для этого все и делалось. Любовь к родине начинается со знакомства с ней», — поделилась мнением парламентарий.

Вот и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева считает, что любовь к большой стране начинается с первых шагов по родному краю. К слову, Наталья Алексеевна в тот же день пообщалась с участниками другого направления пятничного тура самых активных путешественников — «Образование и наука». Встреча прошла в Чувашском государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева, где для ребят провели увлекательный мастер-класс «Мы и роботы» и экскурсию по технопарку универсальных педагогических компетенций.

«Важно, что «Классные встречи» организовали для наших юных путешественников все отраслевые министерства республики. Причем площадки и места для проведения встреч выбирались с учетом пожеланий детей», — отметила Наталья Николаева.

Ребят, мечтающих о том, чтобы в их селах и деревнях было так же интересно жить, как и в городе, пригласили в Минсельхоз Чувашии. Тут собрались школьники со второго по девятый класс из девяти муниципальных округов. После вкусного обеда в Доме правительства ребята наперебой стали рассказывать журналистам, где они успели побывать в течение года. Ученику шестого класса Чурачикской школы Чебоксарского округа Павлу Яргунину больше всего запомнились Музей истории трактора, Чувашский конный завод и страусиная ферма «Браво». Пятиклассница Ульяна Антонова из села Трехбалтаево Шемуршинского округа призналась, что в восторге от Музея чувашской вышивки: такой красоты, собранной в одном месте, она еще нигде не видела. Понравилось ей и в других музеях Чебоксар. А самой «вкусной», по ее мнению, была поездка на завод «Ядринмолоко». Теперь Ульяна планирует сделать по итогам своих поездок презентацию, чтобы рассказать одноклассникам, как здорово путешествовать по родному краю.

Делились впечатлениями школьники и на встрече с вице-премьером республики — министром сельского хозяйства Чувашии Сергеем Артамоновым и ректором Чувашского ГАУ Андреем Макушевым. Рассказывали про питомник «Ивушка» — «сокровищницу» для юных натуралистов, молочное производство «Деревенский дворик», агрофирму «Слава картофелю», племенной завод «Вурнарец» и другие примечательные места. Интересовались неугомонные путешественники, куда еще им можно было бы съездить.

Министр советовал детям непременно поставить галочки в своих календарях напротив таких важных событий, как выставка «Картофель», Фестиваль ягод, День поля и детско-юношеский форум «Лучшие на селе». Всем мальчишкам и девчонкам он вручил сладкие презенты, а самому младшему участнику делегации — второкласснику Ване Гурьеву из Арабосинской школы Урмарского округа Сергей Артамонов подарил игрушечную модель комбайна. Ну а потом Андрей Макушев повел ребят в свой университет, показал сити-ферму и музей патанатомии. Приготовили для юных гостей и мастер-класс: под руководством специалистов дети учились различать семена растений, сортировали зерна и делали из них красивые поделки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Примерили доспехи, пообщались с чемпионами

Состоялись «Классные встречи» и на других площадках. В Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» юных туристов встречал первый вице-премьер республики — министр финансов Михаил Ноздряков. В ледовом дворце «Чебоксары Арена» ребята беседовали с легендами спорта Чувашии. Любителям истории повезло пообщаться с членами клуба исторической реконструкции «Драконы морей» и даже примерить старинные доспехи. А в Чувашском государственном институте культуры для школьников организовали «Арт-бульвар». Привечали маленьких гостей и в Администрации Главы Чувашии, и в Чебоксарском медицинском колледже, и в телестудии НТРК Чувашии, где дети попробовали себя в роли ведущих.