И даже в зимнюю пору не заканчивается сезон у представителей самообороны без оружия. На минувшей неделе спортсмены из Чувашии блеснули на финальном этапе Гран-при по самбо, который проходил в Верхней Пышме (Свердловская область).

В подобном формате в нашей стране соревнования проводились впервые. В турнире участвовали лучшие самбисты России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и Беларуси, сообщили в Минспорте Чувашии.

Среди женщин за золотую награду в весе до 50 кг сражались две представительницы республики — Татьяна Федорова и Софья Емелюкова. В финальной схватке более опытная Татьяна оказалась сильнее и завоевала «золото». Софья принесла в копилку Чувашии «серебро».

Также с Гран-при без медали не уехал брат Татьяны Федоровой — Александр. Самбист занял второе место в весовой категории до 64 кг.