Спортсмены из Чувашии блеснули на финальном этапе Гран-при по самбо

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

И даже в зимнюю пору не заканчивается сезон у представителей самообороны без оружия. На минувшей неделе спортсмены из Чувашии блеснули на финальном этапе Гран-при по самбо, который проходил в Верхней Пышме (Свердловская область).
В подобном формате в нашей стране соревнования проводились впервые. В турнире участвовали лучшие самбисты России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и Беларуси, сообщили в Минспорте Чувашии.
Среди женщин за золотую награду в весе до 50 кг сражались две представительницы республики — Татьяна Федорова и Софья Емелюкова. В финальной схватке более опытная Татьяна оказалась сильнее и завоевала «золото». Софья принесла в копилку Чувашии «серебро».
Также с Гран-при без медали не уехал брат Татьяны Федоровой — Александр. Самбист занял второе место в весовой категории до 64 кг.

Опубликовано: 11 декабря 2023 г.


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