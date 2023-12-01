Керешу как национальное достояние

С 1 декабря на базах двух спортшкол олимпийского резерва — № 5 имени В.Н. Кочкова и № 10 имени А.И. Трофимова — открылись отделения для подготовки керешу. Серьезным толчком для его развития стали I Всемирные игры национальных видов единоборств, которые с огромным успехом два месяца назад прошли в нашей республике. Помимо хозяев ковра, за медали в чувашской поясной борьбе сражались атлеты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Ирана.

«Борьба керешу является нашим национальным достоянием. По итогам проведения в октябре Всемирных игр Главой Чувашии Олегом Николаевым было дано поручение открыть отделения по керешу на базе двух республиканских спортшкол, — подчеркнула и.о. министра спорта Чувашии Татьяна Рябинина. — Сейчас уже идут первые тренировки. А до 1 февраля каждая муниципальная школа, где развиваются спортивная борьба, самбо или дзюдо, также должна открыть отделения, не в ущерб другим видам спорта, а дополнительно, вводя новые штатные единицы тренеров».

Рябинина добавила, что на базах муниципальных спортшкол будут проводиться мастер-классы и обучающие занятия. В планах и запуск программы повышения квалификации для тренеров.

АРСЕН КЕЛЕХСАЕВ,

главный тренер сборных команд Чувашии по спортивной борьбе: «Нужно развивать керешу и воспитывать патриотизм у молодых людей. Это касается всех, но особенно — спортсменов. Важно помнить свои корни, своих предков, подражать им. Керешу — это в основном броски. И в вольной борьбе тоже есть все эти приемы, как и у дзюдоистов, и у самбистов. Поэтому если эти федерации объединятся, то будет большой шаг в развитии керешу».

Корреспондент «СЧ» побывал на обучающем занятии в спортшколе № 5 имени В.Н. Кочкова. Перед началом разминки в зале юные борцы поглядывали на стоящих рядом взрослых спортсменов, недоумевали: «Зачем они пришли?» Просто дети были не в курсе, что среди этих спортсменов — чемпионы первых Всемирных игр по керешу Евгений Абрамов и Роман Иванов. Они должны были помочь им освоить технические тонкости вида единоборств, олицетворяющего национальную культуру чувашского народа.

Сначала наставник ребят Сергей Игнатьев, управляя тренировочным процессом, рассказывал юным борцам неизвестные факты о керешу. Дети выполняли различные упражнения (кувырки, перевороты), успели поработать в парах. А потом уже упомянутые титулованные спортсмены провели импровизированный мастер-класс, в ходе которого Игнатьев рассказывал ребятам, какие именно борцовские приемы используют их старшие товарищи. Даже в показательных выступлениях чемпионы не церемонились — бросали друг друга на ковер с большой силой. Однако это никого не испугало. Юные борцы не отводили глаз от тренировочных спаррингов более опытных коллег. «Я очень хочу, чтобы керешу занималось как можно больше детей. Лично для меня керешу — это моя жизнь, — рассказал Евгений Абрамов. — Я занимаюсь чувашской борьбой со второго класса — любовь к ней мне привил мой первый тренер Сергей Александров».