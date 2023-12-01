Детские врачи рассказали о страшных последствиях катания на «ватрушках»

Коньки, лыжи, санки — у зимы свои забавы. И свои травмы.

Только за последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы поступило пятеро детей с ушибами и переломами после покорения снежных горок. У 5-летнего мальчишки — перелом бедра. Операция, затем небыстрая реабилитация… Катался на тюбинге в неположенном месте. Еще один пациент оказался в отделении оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии. Ехал с горки, врезался в скамейку, сильно ударился лицом — многим известно, насколько неуправляемыми могут быть «ватрушки». Теперь ребенка приводят в порядок хирурги.

А 9-летняя девочка пострадала так, что попала в реанимацию. Все как в предыдущем случае, только удар пришелся на живот. Последствия — массивная травма внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, разрыв печени и поджелудочной железы, ушиб почки и селезенки. Скорая подоспела вовремя. «Мы экстренно провели сложнейшую реконструктивную операцию. Сейчас с девочкой работает мультидисциплинарная бригада специалистов, которая прилагает все усилия для ее выздоровления», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Республиканской детской клинической больницы Иван Глазырин.

Юные пациенты отделения травматологии — практически все любители кататься в необорудованных местах. Ушибы, сотрясения и переломы — одна травма страшнее другой. «Родители не знают, что такое техника безопасности, и не объясняют своим детям, почему ее надо соблюдать. А ведь именно взрослые отвечают за их безопасность», — напомнил заведующий травматологическим отделением Республиканской детской клинической больницы Игорь Ластухин.