По уровню цифровой трансформации Чувашия находится на 25-й позиции среди всех субъектов РФ

В республике востребованы электронные услуги и сервисы

Показатель озвучен на заседании Координационного совета по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в республике под председательством Главы Олега Николаева.

Как доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, по данным на середину ноября, общий уровень цифровой зрелости основных отраслей республики превышает 77% при годовом прогнозе 71,8%. В том числе в здравоохранении — 99,8%, государственном управлении — 83,7%, на общественном транспорте — 71,7%, в образовании — 63,1%.

Максимальный уровень, 77%, достигнут в цифровизации предоставления массовых социально значимых услуг. В целом по стране этот плановый показатель составляет 40%. Но и у нас есть муниципалитеты, где уровень ниже этой цифры: администрации Вурнарского округа — 37%, Ибресинского — 23%. Ниже среднереспубликанского показателя в целом по уровню цифровизации находятся Урмарский и Цивильский округа.

Все коммуникации в оказании медицинской помощи в настоящее время проводятся на основе единой цифровой платформы, сказал вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов. Действует полноценный онлайн-маршрут движения пациента от приемного покоя до передачи его врачу. Значимым стало внедрение электронного документооборота — объем документов, доступных на портале госуслуг, за последние четыре года вырос буквально в тысячи раз. Полностью переведено в электронный формат взаимодействие с Минтруда России в части оформления инвалидности. С нынешнего августа такое же взаимодействие налажено с Роспотребнадзором.

В цифровизации государственного управления годовая планка установлена на уровне 71,8%, фактически на сегодня достигнуто, как уже сказано, 83,7%. По словам министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаила Степанова, к концу года это направление еще подрастет. Доля пользователей портала госуслуг по итогам третьего квартала перевалила за 55%, а доля юридически значимого документооборота составила более 62%. Для совершенствования межведомственного взаимодействия планируется подключение муниципальных учреждений к системе электронного документа. Полная цифровизация госуправления по плану должна состояться до 2030 года, но, по мнению министра, есть все предпосылки для того, чтобы добиться этого досрочно. Немаловажный показатель — все закупаемое программное обеспечение отечественное.

Цифровизация на транспорте касается, прежде всего, оплаты проезда, сказал врио министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Петров. Данный показатель составляет 98%. Доля автобусов с цифровой оплатой превышает план на 13%, а уровень оснащенности видеонаблюдением салонов составляет 54%. А вот по отрасли «Развитие городской среды» не достигнуто намеченное по такому показателю, как доля управляющих организаций, раскрывающих информацию, сообщила зам. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Екатерина Филиппова.

В образовании полностью выполнен показатель доли учащихся, проверяемых с использованием автоматизированной технологии, близка к этому доля учеников с цифровым профилем, сказал министр образования Дмитрий Захаров.

Глава Чувашии призвал активнее информировать население о получении услуг в электронном виде: «Чтобы люди могли шире пользоваться этими возможностями. Мы должны популяризировать наши достижения».

Цифра 300 млн рублей выделено Чувашии на проекты цифровой трансформации в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития на период 2022-2024 годов

Олег Николаев также высоко оценил проекты цифровой трансформации, реализуемые в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Чувашия — единственный регион России, которому была выделена федеральная субсидия. По словам Главы, долго и непросто пришлось добиваться такого финансирования, но усилия окупаются сторицей.

Как доложил Михаил Степанов, субсидия позволит создать 230 новых рабочих мест с зарплатой выше средней по отрасли. В 2022 году в рамках программы было реализовано восемь проектов в строительстве и АПК. Особо отмечены региональный реестр поддержки предпринимательства и создание информационной системы управления электрическими сетями «Цифровые электрические сети». В результате повысились надежность, энергетическая и экономическая эффективность объектов, безопасность их работы.

Правительство республики минувшим летом заключило соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта с ПАО «Сбербанк России». О том, как оно реализуется, рассказал руководитель Минцифры. Удалось сгенерировать порядка 60 идей, которые затем были взяты в работу в ключевых отраслях. На данный момент высокую степень готовности имеют 12 проектов, в том числе в финансовой сфере, ветеринарии, природных ресурсов и экологии, технического надзора.