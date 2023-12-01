Привет из Байконура от дважды Героя Отечества

Проведение Дня Чувашии на Международной выставке-форуме «Россия» совпало по дате с запуском на МКС космического грузового корабля «Прогресс МС-25». На космодроме Байконур в тот день — вот удача! — оказался корреспондент «Интерфакса» и автор «СЧ» одновременно. Там он встретил летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза и Героя России Сергея Крикалева.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам и сам был рад встретить земляка чувашского космонавта Андрияна Николаева и поприветствовать участников и гостей праздника. «Сегодня представляется территория, сегодня будут говорить о достижениях республики. Но сегодня же на космодроме Байконур проходит запуск космического корабля. И я хотел бы пожелать, чтобы космическая отрасль в стране развивалась и, может быть, последователи Андрияна Николаева из Чувашии тоже придут в космическую программу и в будущем полетят в космос. Удачи вам!» — напутствовал Крикалев.

…Запуск грузового корабля ожидаемо прошел успешно, впрочем, как и праздник нашей республики на ВДНХ. Отсюда напрашивается вывод: День Чувашии прошел на космическом уровне!