В Чувашии осужденные получают профессию «Оператор швейного оборудования»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На базе ФКУ ИК-3 УФСИН России по  Чувашии состоялось заседание комиссии промежуточной аттестации производственной практики по присвоению осужденным профессии «Оператор швейного оборудования».

В мероприятии приняли участие заместитель начальника учреждения – начальник центра ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии Андрей Иванов, врио директора ФКПОУ №114 ФСИН России Алексей Карташов и представитель организации ООО «Руно — Спец».

Осужденные мужчины успешно справились с промежуточной со всеми заданиями.

После завершения заседания промежуточной аттестации производственной практики организована встреча осужденных с представителем организации ООО «Руно — Спец». Он поздравил осужденных с успешной сдачей промежуточной аттестацией, рассказал об имеющихся в организации вакансиях и пригласил мужчин присоединиться к дружному трудовому коллективу предприятия.



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