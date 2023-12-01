На стенде Чувашии на выставке «Россия» офтальмологов сменили стоматологи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Посетители экспозиции Минздрава Чувашии могут пройти бесконтактную диагностику состояния гигиены полости рта, а также погрузиться в интерактив, попробовав себя в роли врача-стоматолога, поработав на интраоральном сканере.

Кром того, среди гостей выставки будут проходить ежедневные розыгрыши на стоматологические услуги. За неделю чувашские специалисты вручат 6 сертификатов на отбеливание зубов и еще столько же на пакет услуг на сумму 60 тысяч рублей в Республиканской стоматологической поликлинике.



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