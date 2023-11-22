Страховому агенту «Росгосстраха» из Чувашии Юлии Пикушкиной объявлена благодарность Президента России

Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением № 385-рп от 22.11.2023 года объявил благодарность специалисту по исследованию рынка АЦ «Моргаушский» филиала «Росгосстраха» в Республике Чувашия Юлии Пикушкиной — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Всю свою жизнь Юлия Семеновна Пикушкина прожила в Чувашии. Деревня Шатракасы, в которой она родилась, с богатой историей — упоминается еще в летописях XVII века. Есть своя церковь, построенная более 120 лет назад. Сегодня здесь не так много дворов, однако многие дома в деревне — под страховой защитой «Росгосстраха», а договор оформляла Юлия Семеновна.

В страховании Юлия Пикушкина — без малого полвека: в 1975 году пришла работать страховым агентом в инспекцию Госстраха по Моргаушскому району Чувашской АССР, где и трудится по сегодняшний день. Страхует самое ценное, что есть у земляков, — их жизнь, здоровье и имущество, причем не только дома, а еще и сельскохозяйственных животных на частных подворьях. Ее участок достаточно большой — семь административных территорий, на которых расположено 229 дворов. Юлия Семеновна умеет доходчиво рассказать сельчанам о страховании, а наглядных примеров, когда страховой полис выручил его обладателя, достаточно.

Так, в прошлом году ураган повредил 13 домов клиентов «Росгосстраха» из Моргаушского района. Юлия Семеновна помогла всем пострадавшим на ее участке страхователям оформить документы на страховую выплату, чтобы люди оперативно получили свои деньги. В этом году дома во многих моргаушских деревнях оказались в зоне огня, и снова Юлия Семеновна рядом — помогала своим клиентам заполнить заявления на страховую выплату. Не удивительно, что число ее клиентов постоянно растет: так, в 2022 году она сопровождала 520 страховых договоров, а в первом полугодии этого года у нее на сопровождении уже 289 договоров.

«Для нашего филиала награждение Юлии Семеновны — это радостное событие, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Республике Чувашия Алексей Пирожков. — Энергии нашей коллеги можно только удивляться: Юлия Семеновна долгое время была депутатом Большесундырского сельского совета, она активно участвует в общественной жизни своего села, постоянно встречается с трудовыми коллективами и просто проводит подомовые обходы, продвигая страховую культуру среди односельчан. За успехи в труде и достижения в сфере страхования Юлия Пикушкина поощрена благодарностью Главы Чувашской Республики, Почетной грамотой администрации Моргаушского района, благодарностью администрации Большесундырского сельского поселения и награждена памятным знаком «70 лет государственного страхования в СССР». Юлия Семеновна — ветеран труда, неоднократно поощрялась руководством «Росгосстраха» и филиала компании в Чувашской Республике».

Свои поздравления с заслуженной наградой Юлии Семеновне Пикушкиной направил генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев, пожелав ей здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании.