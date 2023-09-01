«Росгосстрах» выступил официальным партнером легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия»

Филиал «Росгосстраха» в Республике Чувашия в очередной раз выступил официальным партнером — генеральным страховщиком легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Советская Чувашия». В этом году эстафета, первый старт которой состоялся на Красной площади в Чебоксарах в далеком 1932 году, прошла уже в 85-й раз, собрав любителей спорта на стадионе «Олимпийский» республиканской столицы.
С 2005 года эстафета носит имя дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А.Г. Николаева, который был заслуженным мастером спорта СССР. По традиции делегация участников эстафеты — заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Алина Иванова и заместитель главного редактора газеты «Советская Чувашия» Игорь Герасимов — отправилась к памятнику именитого летчика-космонавта, чтобы возложить цветы к подножию монумента.
В этом году соревнования на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах собрали более 800 профессионалов и любителей спорта со всей республики в составе 100 команд. Открыл эстафету забег руководителей, продолжил забег Союза женщин Чувашии и Совета отцов республики. Были разыграны комплекты наград в 11 группах: команды СМИ, спортивные семьи, ветераны спорта, специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики и клубы инвалидов, команды органов государственной власти и местного самоуправления, общеобразовательные школы, профессиональные образовательные организации, женские и мужские команды и др.
Как рассказал директор филиала «Росгосстраха» в Республике Чувашия Алексей Пирожков, каждый участник соревнований на время забега был застрахован от травм и несчастного случая на сумму 100 тыс. рублей в старейшей российской страховой компании.
«Спортивная эстафета на приз газеты «Советская Чувашия» давно стала настоящим спортивным брендом нашей Республики, — говорит Алексей Пирожков. — Это старейшие соревнования, благодаря которым несколько поколений в Чувашии на протяжении 85 лет приобщались к спорту, многие стали знаменитыми спортсменами и прославляли нашу Республику на спортивных площадках страны и мира. Мы тоже живем и трудимся в Чувашии. Поэтому наша компания на протяжении многих лет поддерживает участников забегов, не изменяя своему главному принципу: «Росгосстрах» всегда вместе со страной».