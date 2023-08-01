«Росгосстрах» в Чувашии принимает заявления от клиентов компании, имущество которых повреждено ураганом и градом

Филиал «Росгосстраха» в Республике Чувашия принимает заявления от клиентов компании, имущество которых было повреждено сильным ветром, обрушившимся на регион в конце минувшей недели. Ураганный ветер валил деревья и легкие постройки, его порывами повредило кровлю многих домов. Местами выпал град размером с перепелиное яйцо. Больше всего от непогоды пострадал «южный куст» республики — Шемуршинский, Комсомольский, Батыревский муниципальные округа. Всего повреждения получили строения и имущество граждан в девяти муниципальных округах.

Сразу после поступления информации о последствиях урагана в агентских центрах и универсальных офисах филиала «Росгосстраха» в Чувашской Республике была организована работа со страхователями из этих муниципалитетов, чтобы определить количество пострадавших и оценить величину возможного ущерба. Страховые агенты и сотрудники компании обзванивали своих клиентов, консультировали по порядку подачи заявления на страховую выплату, информировали о возможности заявить небольшой убыток по упрощенной программе. Сразу включился в эту работу республиканский Центр урегулирования убытков — эксперты уже на следующий день после урагана выехали в пострадавшие районы для проведения смотра повреждений, их оценки и оформления заявлений.

В компании ожидают более 250 заявлений от страхователей — в подавляющем большинстве случаев речь идет о небольшом ущербе: поваленных заборах, поврежденных элементах кровли и выбитых стеклах. По предварительной оценке, общий размер нанесенного непогодой ущерба клиентам «Росгосстраха» составит порядка 2,5 млн. рублей.

Страховому событию в компании присвоен статус массового убытка. Он предполагает особый порядок урегулирования — без предоставления клиентами документов из компетентных органов. Это позволит ускорить процесс выплат пострадавшим. Часть заявлений уже рассмотрена и документы направлены на первые выплаты.

«До конца текущей недели мы планируем полностью осуществить выплаты страхового возмещения клиентам, чье жилье и имущество повреждено ураганом, — говорит директор филиала компании ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Чувашия Алексей Пирожков. — Обычно ущерб от стихийных бедствий не такой значительный, как, скажем, после пожара. Но благодаря своевременно оформленной страховке нашим клиентам не придется экстренно искать деньги на ремонт. Собственники жилья смогут сразу приступить к восстановительным работам в домах и на своих участках».

Алексей Пирожков подчеркнул, что «Росгосстрах» в Республике Чувашия занимает лидирующие позиции на региональном страховом рынке, в том числе — по имущественному страхованию граждан (ИФЛ). По итогам 2022 года доля компании по этому направлению составляла 54%. По словам директора филиала «Росгосстраха», все больше жителей республики осознают важность страхования своей недвижимости. Так, только в первом квартале свою страховую защиту доверили старейшему в стране страховщику почти 20 тыс. собственников жилья из Чувашии.

На территории Чувашской Республики действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 25 агентских центров и универсальных офисов во всех муниципальных округах региона, Региональный центр урегулирования убытков в г. Чебоксары.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru